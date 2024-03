Livorno, vittoria doppia nel finale: tre punti e secondo posto a un passo dalla vetta

Seravezza, 3 marzo 2024 – Un Livorno inarrestabile vince a pochissimo dal triplice fischio per 1-2 contro il Seravezza Pozzi e mantiene la seconda posizione a un solo punto dalla capolista Pianese.

La formazione di Piancastagnaio ha perso clamorosamente per 0-1 in casa contro i Mobilieri Ponsacco e ora per Luci e compagni la testa della classifica è più vicina. Seconda piazza in coabitazione con il Follonica Gavorrano. E’ il quarto successo consecutivo per gli amaranto.

La festa in campo a Seravezza (Fonte Us Livorno)

Una partita in cui gli amaranto hanno davvero gettato il cuore oltre l’ostacolo, giocando in dieci proprio gli ultimi minuti per l’espulsione di Schiaroli, a cui l’arbitro ha sventolato il rosso al minuto 81. Partita non semplice contro una formazione organizzata.

Livorno che apre subito le danze al 7’ con Nardi. Poi il pareggio all’82esimo di Benedetti. Sembra finita ma gli amaranto ci credono e segnano con Tanasa al 95’, davvero a un passo dal triplice fischio. Gioia incontenibile per la formazione di Fossati. Pur senza l’apporto dei tifosi amaranto. Per disposizioni delle autorità la trasferta è stata vietata dopo gli scontri con i tifosi della Massese di domenica 25 febbraio, per paura di nuovi contatti su un campo che si trova a un passo dalla provincia di Massa Carrara.

Risultati Girone E Serie D

Aq. Montevarchi - Sp. Trestina 1-1 (ieri); Grosseto - Figline 3-3; Orvietana - Sangiovannese 0-1; Pianese - Ponsacco 0-1; Real Querceta - Ghiviborgo 1-2; San Donato Tav. - Poggibonsi 2-0; Seravezza -Livorno 1-2; Tau Altopascio - Follonica Gavo. 0-1; Vivi Altotevere San. - Cenaia 1-1;

Classifica

Pianese 48 punti; Livorno, Follonica Gavorrano 47; Grosseto 43; Tau Altopascio, Ghiviborgo 42; Serravezza 39; Figline 37; Sporting Trestina 35; San Donato Tavernelle, Poggibonsi 34; Sangiovannese 28; Vivi Altotevere Sansepolcro 27; Orvietana 26; Aquila Montevarchi 25; Real Querceta 21; Ponsacco 15; Cenaia 13.