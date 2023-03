Insultato dai tifosi dopo la foto, il cestista: “Vorrei incontrarli e capire”

Tommaso Marino (Dal profilo Fb dei Legnano Knights)

Livorno, 21 marzo 2023 – “Vorrei incontrare quei tifosi di Livorno, sedermi con loro e capire”. Lo scrive su Instagram Tommaso Marino, cestista di Legnano e originario di Siena dopo il video che ha fatto letteralmente il giro del web.

E’ quel filmato in cui il giocatore, in buona fede, si ferma a fare una foto con alcuni tifosi della Pallacanestro Livorno nel giorno della sfida tra il team labronico e quello lombardo.

Al momento dello scatto della foto i tifosi iniziano a insultarlo. Marino si allontana sconsolato ma non reagisce. Pochi secondi che hanno fatto indignare il mondo del basket. A partire da un amico di Tommaso Marino come Gigi Datome, uno dei grandi nomi del basket italiano contemporaneo. Anche Datome ha biasimato quei tifosi.

Tommaso Marino ha scritto ulteriori pensieri su quanto accaduto in una storia di Instagram, chiedendo di chiudere la faccenda. “Sappiamo tutti che abbiamo tanta strada da fare a livello di cultura sportiva – è un passo di quanto ha scritto Marino – Però ho visto che il video ha fatto il giro del mondo ed è andato un po' in extra-esposizione, possiamo fermarci qui”.

"Mi piacerebbe – continua – sedermi con calma a tavola con quei tifosi per parlare e capire perché gli è venuto in mente di fare quella roba, ma soprattutto poi pubblicarla e mandarla in giro quando difficilmente ne esci da figo. Poi c****** io perché dovevo annusare che era un’imboscata”.