Il Livorno a Gavorrano: è un esodo, torna lo stadio mobile, 1100 biglietti ospiti venduti

Livorno, 15 marzo 2024 – Meno di cento chilometri per un sogno da coltivare. Il Livorno domenica è atteso alla delicatissima sfida in trasferta contro il Follonica Gavorrano. E torna lo stadio mobile, il nome con cui negli anni d’oro era indicato l’esodo amaranto.

Sono 1100 i biglietti a disposizione dei supporter labronici. Biglietti andati completamente esauriti. Tutti in Maremma dunque per una partita chiave nella lotta al primo posto. In questo momento la classifica delle prime tre posizioni è cortissima.

Al primo posto c’è proprio il Folgav a 50 punti, segue la Pianese a 49 mentre il Livorno è subito sotto a 48. Ogni punto può risultare decisivo in vista del rush finale della stagione regolare. Dunque massima concentrazione della squadra e massimo supporto dei tifosi. Domenica la sfida è in programma alle 14.30. In tarda mattinata la partenza. I supporter raggiungeranno il “Malservisi” di Gavorrano con ogni mezzo.

Per una tifoseria che è davvero fuori categoria. Mille persone in trasferta: numeri che neanche certe squadre di Serie A riescono a volte a raggiungere.