Trionfo Libertas: Gema schiantata in volata 77-74

Livorno, 14 febbraio 2024 - Il ruggito del leone Libertas che batte Gema Montecatini 77-74 nel derby tutto toscano. Una partita vinta di garra, con coraggio e resilienza, contro un avversario tosto e ben messo in campo. Un successo, quello della truppa di Andreazza, che riscatta a pieno titolo il passo falso di Rieti e che consente alla Akern di acciuffare Herons Montecatini al secondo posto in classifica.

STARTING FIVE

LL: Williams, Tozzi, Saccaggi, Lucarelli, Fantoni (all. Andreazza)

GE: Savoldelli, Passoni, Korsunov, Mastrangelo, Di Pizzo (all. Del Re)

1QT (19-14)

Primi punti del derby toscano per Gema con appoggio facile tabellone (0-2). Pronta la risposta di Saccaggi con la prima bomba di serata (3-2). Palla che circola velocissima per la LL che ne approfitta per la tripla dall’angolo con tanto spazio di Lucarelli (8-4). 5-0 di parziale aperto e la Libertas vola sul 12-4 dopo 4’ di gioco. Gema costretta al time out. Esce forte Montecatini dal time out e trova la tripla dall’angolo di Korsunov (12-7). Savoldelli riduce lo svantaggio di Gema a un possesso (12-9), fino al canestro del -1 (12-11): 0-7 il contro break Gema. Triplo Fantoni dal pitturato dà ossigeno alla LL (18-11) al 7’. Punteggio alla fine del primo quarto: 19-14 LL.

2QT (36-41)

Due punti di Pirani per Gema in avvio di secondo quarto (19-26). Bargnesi penetra e subisce fallo: 2/2 dalla lunetta (22-18). Partita che si frammenta nel secondo tempino, con tanti falli in area da una parte all’altra del campo. Si lotta e si sgomita sul parquet. Time out LL chiamato da Andreazza dopo la tripla dall’angolo di Mazzantini sfruttando l’extra pass di Savoldelli: Gema torna sotto 23-21. Aggancio Gema ancora con Mazzantini (23-23), a cui replica prontamente Saccaggi (25-23). Sorpasso di Montecatini dopo il canestro con fallo di Mastrangelo (27-29). Nuovo pareggio LL firmato da Fantoni che sgomita sotto le plance (31-31). Si procede punto a punto di qui all’intervallo lungo, Williams di nuovo sigla il pareggio, Savoldelli risponde col jumper del 33-35. Ancora Savoldelli, tripla in transizione (33-38), usciti dal time out chiamato da Andreazza.

Punteggio alla fine del secondo quarto: 36-41.

3QT (60-57)

Bomba con finta di Saccaggi in avvio di terzo quarto (39-41). Lucarelli cadendo all’indietro firma il nuovo aggancio (41-41). Seconda bomba di fila per Saccaggi che si mette in ritmo e Libertas di nuovo avanti 44-41 (8-0 di parziale). Williams porta a 10 i punti di fila alla ripresa del gioco (46-42): time out forzato Gema con il Palazzo in ebollizione. Lucarelli sfrutta il consegnato di Williams in transizione e appoggia la palla del 48-42. Replica Savoldelli dalla media (48-44). Gema che però non demorde e si riporta sotto già a metà terzo quarto (51-51). Partita che entra nel vivo e Bargnesi mette a referto la penetrazione vincente al 28’ (55-54). Si naviga a vista, punto a punto: Mazzantini dalla media distanza segna il canestro in sospensione del 58-56.

Punteggio alla fine del terzo quarto: 60-57.

4QT (77-74).

Mazzantini piazza la tripla del pareggio in avvio di quarto quarto (60-60). Seconda bomba di fila per Montecatini che si porta sul +3 (60-63). Parziale di 0-8 subito dalla LL che costringe al time out Andreazza. Esce forte Tozzi che col jumper accorcia lo svantaggio (62-65). Sorpasso, ancora una volta, di cortomuso di Williams che appoggia al ferro la palla del 68-67. Saccaggi in veste di SaccaBomb piazza la tripla da otto metri, purtroppo segnata solo da due, del 71-69 al 37’. Mastrangelo va a rimbalzo, segna prima del fischio e sfrutta il libero addizionale (71-72). Entrati nell’ultimo minuto Tozzi sfrutta l’assist di Bargnesi sul pitturato e appoggia la palla del 75-74. Mazzantini cicca la tripla del possibile nuovo sorpasso e Bargnesi dritto alla lunetta con 7 secondi sul tabellone (77-74). Time out Gema sprecato, perchè Savoldelli manda al ferro la tripla della possibile vittoria. Il rimbalzo è amaranto, quando il tempo ormai è finito. Punteggio finale: Libertas batte gema Montecatini 77-74