Tutta la Libertas a cena da “Nero di Seppia” / Foto

Livorno, 22 novembre 2023 – Il momento è sempre buono per stare insieme, per “fare spogliatoio”, per essere squadra. Ed è sempre bello anche quando ci si ritrova a cena, tutti insieme, per migliorare ancora la sintonia. E’ il caso della squadra di basket della Libertas Livorno, che si è “radunata” a cena nel ristorante “Nero di Seppia” in Venezia, lo stesso locale che qualche sera fa aveva già ospitato i calciatori del Livorno.

Le foto Novi

Intorno alle delizie preparate dallo chef Federico Coli (con trascorsi importantissimi, fra cui il ristorante “Oscar”), i giocatori della Libertas hanno festeggiato le cinque vittorie consecutive, tutte strepitose. In alto i calici!