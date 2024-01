Una Pielle schiacciasassi senza pietà: Sant’Antimo demolita 65-82

Livorno, 28 gennaio 2024 - Pielle schiacciasassi. Vittoria pesante per gli uomini di Cardani in trasferta contro Geko Sant’Antimo per 65-82. Una partita mai in discussione, dominata dal primo possesso dopo la palla a due e messa in discesa da una clamorosa prestazione di Lo Biondo, al di là della prova convincente del collettivo: per il lungo PL 28 punti a referto (6 su 7 dalla media, 3 su 6 dalla lunga e 7 su 9 dalla lunetta).

Una vittoria peraltro che vale il primato in classifica a pari punti con Libertas e Herons, visto lo scivolone dei Termali contro Caserta.

STARTING FIVE

SA: Colussa, Gallo, Mennella, Stendardo, Kamperidis (all. Gandini)

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

1QT (19-24)

Partita che comincia all’insegna di tiri dalla lunga distanza: apre Stendardo, replica Ferraro, puntualizza Mennella (6-3). Lo Biondo pareggia i conti sempre dal perimetro (6-6). A metà frazione Diouf porta avanti la Pielle assistito dal play Rubbini (11-13). Sempre l’airone Lo Biondo protagonista al 7 minuto, con la seconda tripla, aprendo un piccolo gap (13-18). Kamperidis piazza la tripla del -3 (17-20, Quarisa segna ma è di Laganà l’ultimo canestro del primo quarto che si chiude con la Pielle avanti 19-24.

2QT (30-47)

Tocca il massimo vantaggio di serata sin qui la Pielle in avvio di secondo quarto con la tripla di un ispirato Ferraro, che vale il +9 (19-28). Vantaggio che lievita sul +11 un giro d’orologio dopo sempre con Laganà (21-32). A metà frazione Diouf segna 4 punti di fila (23-37): 4-14 il parziale di frazione dopo 5 di gioco. Primo importante allungo di partita da parte dei ragazzi di Cardani. Supersonica la prestazione di Lo Biondo dalla palla a due: 20 punti in 20 minuti. Botta e risposta a stretto giro tra Geko e Pielle: Lo Biondo, Gallo Diouf i marcatori (28-44). Pielle avanti di 17 lunghezze al termine del secondo quarto (30-47).

3QT (50-63)

Terzo quarto dove la Pielle è chiamata a gestire il risultato e l’importante vantaggio. Geko invece chiamata all’impresa. Cantone e Gallo provano a caricarsi gli altri sulle spalle (34-50). A metà frazione l’argentino Chiarini piazza la tripla del +20 (35-55), a conferma di un dominio a tutto campo della squadra di Cardani. Alla tripla di Dri risponde sempre l’argentino Chiarini e Pagani dalla lunetta (42-60). Al minuto 29 il vantaggio della PL si riduce a 15 punti, dopo i due canestri consecutivi di Dri per Geko (47-62). Punteggio alla mezz’ora di gioco: 50-63.

4QT (65-82)

Alla ripresa del gioco Sant’Antimo cerca disperatamente l’aggancio, ma le speranze diminuiscono con la tripla di Laganà per la Pielle (50-66). Sempre l’ex Capo d’Orlando protagonista per le triglie, con Geko che va a segno con Colussa (52-68), entrati nel minuto 33 di gioco. A metà quarto quarto Dri segna ancora dal perimetro e riporta lo svantaggio dei suoi a -15 (55-68). Gallo muove ancora la retina per Sant’Antimo, ma Chiarini risponde sul ribaltamento di fronte per la Pielle (56-70). Cinque minuti di gestione per la Pielle, per poter uscire dalla trasferta contro Geko vittoriosa. Vittoria che si avvicina dopo il 2/2 dalla lunetta del play Rubbini per la Pielle (61-77). Punteggio finale: 65-82.