US Livorno-Orvietana 1-0, gli amaranto tornano alla vittoria in “zona Cesarini”

Livorno 20 dicembre 2023 – Si chiude con una vittoria il girone di andata dell’Unione Sportiva Livorno 1915 che nel turno infrasettimanale vince per uno a zero contro l’Orvietana. Allo stadio “Armando Picchi” a decidere la partita è una rete di Alessandro Cesarini nel primo tempo. Una prestazione, quella degli amaranto, non brillantissima, ma efficace.

Mister Giancarlo Favarin lancia Pietro Carcani all’esordio nel consueto 3-5-2 composto da Valerio Biagini in porta con il braccetto di difesa composto da Andrea Fancelli, Duccio Brenna e Ivan Savshak. A centrocampo, sugli esterni, Alpha Camara e il già citato classe 2002 mentre in cabina di regia scontata la squalifica tornano Andrei Tanasa e Giulio Giordani insieme a Niccolò Nardi. In attacco la coppia formata da capitan Alessandro Cesarini e Luis Henrique.

Partono subito forte gli amaranto che sfiorano dopo soli dieci minuti la rete con il 25enne brasiliano e Giordani. L’atteggiamento decisamente troppo contratto degli ospiti fa guadagnare fiducia all’US Livorno che alla mezz’ora trova il vantaggio con un bel destro a incrociare di Cesarini, servito da Luis Henrique. Il gol subito fa reagire l’Orvietana che aumenta i giri e prova a pareggiare immediatamente la partita con Marsili, sicuramente tra i più pericolosi dei suoi nei primi quarantacinque minuti.

Il secondo tempo riparte a ritmi molto bassi con l’US Livorno con un’attitudine più di controllo e gestione del risultato mentre gli ospiti che non riescono a pungere la difesa di casa. Il doppio cambio amaranto consente più brillantezza con il neo entrato Sabattini che prova a beffare il portiere avversario dal limite dell’area di rigore. La seconda frazione però è tutt’altro esaltante con l’unico episodio degno di nota che arriva da un cartellino rosso ai danni del difensore biancorosso Congiu a pochi minuti dal novantesimo. L’inerzia della gara però non cambia e gli amaranto chiudono il girone di andata con una vittoria. Una prestazione non entusiasmante, a tratti soporifera, ma sicuramente efficace quella dei ragazzi di Favarin che tornano a vincere tra le mura amiche e, soprattutto in campionato. Adesso è il momento di riposare le energie mentali e fisiche in vista della prossima sfida, quella casalinga contro il Poggibonsi, in programma domenica 7 gennaio alle 14.30. IL TABELLINO US Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli, Brenna, Savshak; Camara, Nardi (93' Menga), Tanasa, Giordani (96' Luci), Carcani; Cesarini (61' Sabattini), Luis Henrique (61' Cori). A disposizione: Albieri, Nizzoli, Ronchi, Coriano, Brisciani. All. Favarin Orvietana (4-4-2): Marricchi; Caravaggi (75' Ciavaglia), Orchi, Congiu, Siciliano; Manoni, Ricci (71' Greco), Mafoulou (75' Santi), Lorenzini (79' Gomes); Marsili, Stampete (71' Fabri). A disposizione: Rossi, Labonia, Di Natale, Cuccioletta. All. Rizzolo Arbitro: Marra di Mantova Rete: 21' Cesarini Note: angoli 7-0, ammonito Cesarini e Sabattini, espulso Congiu, recupero 2'+6', spettatori 1.956