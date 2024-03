US Livorno-Pianese 1-1: gli amaranto lottano e creano, ma non basta per il sorpasso

Livorno 10 marzo 2024 – Termina in parità il big match tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Pianese. Allo stadio Armando Picchi gli amaranto falliscono la possibilità di conquistare il primo posto in classifica.

La gara di oggi infatti ha visto l’US Livorno combattere per oltre novanta minuti creando tanto e subendo pochissimo. Il vantaggio degli ospiti è stato assorbito con spirito di sacrificio e la squadra non si è scomposta reagendo immediatamente e trovando la rete dell’uno a uno con Rossetti scattata l’ora di gioco. Un pareggio dunque amaro per i padroni di casa che però fa ben sperare per queste ultime, decisive, gare di fine stagione.

Il tecnico Fossati si affida al 3-5-2 composto da Lorenzo Facchetti in porta con il braccetto difensivo composto da Pietro Carcani, Andrei Tanasa e Felipe Curcio. Sugli esterni Alpha Camara e Lorenzo Goffredi mentre al centro capitan Andrea Luci supportato da Niccolò Nardi e Filippo Bellini. In attacco la coppia d’attacco formata da Giulio Giordani e Simone Rossetti. Partono fortissimo gli amaranto che nei primi minuti provano a imporre il proprio gioco a discapito di una Pianese più attendista e sulla difensiva. Agonismo e intensità per l’US Livorno che ci prova con i traversoni dei propri esterni, su calcio piazzato e da fuori area.

Quando la squadra di mister Fossati sembrava aver trovato una direzione precisa però, a sorpresa e con grande fortuna, ad alzare la testa per prima è proprio la Pianese con Remy che, al 24esimo, trova il colpo vincente dal limite dell’area. Gli amaranto però non si lasciano scomporre dallo svantaggio che continua ad attaccare con Nardi, per due volte, e soprattutto con Curcio che, in rovesciata, colpisce clamorosamente il palo. Il primo tempo termina così tra le urla di carica dei tifosi presenti e un Livorno motivato a ribaltare una partita decisamente in salita. Il secondo tempo riparte con la Pianese che sfiora il raddoppio per tre volte con Remy e Mastropietro su cui è bravo Facchetti a rispondere presente. Gli amaranto rispondono ai colpi dei bianconeri con Camara che scheggia il palo con un tiro-cross per Rossetti.

La voglia di pareggiare degli amaranto viene premiata scattata l’ora di gioco con Rossetti che, servito da Giordani, colpisce a rete con un bellissimo diagonale trovando così l’uno a uno. Galvanizzati dalla rete la squadra di Fossati, espulso qualche minuto dopo il pareggio per proteste, continua a spingere nel tentativo di trovare il vantaggio ma i bianconeri si chiudono bene. Poche azioni nel finale con l’inerzia della partita che però non ha inversioni di rotta con l’US Livorno che ci prova fino all’ultimo anche con l’innesto di forze fresche. A tempo praticamente scaduto è il capitano Andrea Luci che tenta il gol impossibile con un bel destro, ma De Fazio respinge come può e sancisce, di fatto, il triplice fischio di una gara dove gli amaranto, nonostante un pareggio strettissimo, hanno dato l’ennesima grande prestazione di forza e maturità. US Livorno (3-5-2): Facchetti; Carcani, Tanasa Curcio; Camara, Bellini (88' Likaxhiu), Luci, Nardi, Goffredi (57' Savshak); Giordani (76' Luis Henrique), Rossetti (86' Tenkorang). A disposizione: Albieri, Ronchi, Menga, Frati, Brenna. All. Fossati Pianese (3-4-2-1): De Fazio; Morgantini, Polidori, Lo Porto; Boccadamo, Proietto (72' Lulli), Simeoni, Remy; Mastropietro (63' Kouko), Ledonne (72' Falconi); Mignani. A disposizione: Iurino, Monanni, Di Martino, Di Mino, Tognetti, Bramante. All. Prosperi Arbitro: Esposito di Napoli Reti: 24' Remy, 60' Rossetti