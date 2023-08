Us Livorno, sfuma anche Saporetti: è ufficiale al Carpi

Livorno, 8 agosto 2023 – Il tira e molla per Simone Saporetti si conclude con un nulla di fatto per l’Usl Livorno 1915. In questi minuti è infatti arrivata l'ufficialità da parte del Carpi dell'acquisto del classe 1998 che si assicura di fatto un calciatore di ottima caratura.

L'ex Trento, però, in questi giorni aveva più volte incontrato la società emiliana e, raggiunto l'accordo, complice anche un tentativo dell'Us Livorno, aveva inizialmente fatto dietrofront.

Queste le prime parole dell'ex obiettivo amaranto: «Sono contentissimo di esser riuscito a trovare l’accordo con la Società: era quello che volevo sin dall’inizio. Se devo dire una cosa è che sono qua per vincere e basta. E’ stata decisiva la volontà del Presidente che ha dimostrato di volermi portare a Carpi con una forza travolgente. Anche i compagni di squadra hanno fatto la differenza nella scelta: sono tutti bravissimi ragazzi e giocatori forti che non vedo l’ora di raggiungere in ritiro già questa sera. Son convinto che con questo gruppo potremmo toglierci grandi soddisfazioni. Con Presidente e mister c’eravamo promessi di rincontrarci in futuro: ed eccoci qua!».

C'è da dire che l'Us Livorno aveva già in casa un “gemello di ruolo”: Alessandro Cesarini che, peraltro, è già arrivato in ritiro a Pievepelago.

Adesso dunque riparte il valzer di attaccanti con Fabio Ceravolo che resta in pole su Simone Magnaghi, Claudio Morra e Sacha Cori. Quest'ultimo, contattato dagli amaranto, sarebbe disposto anche a scendere di categoria accettando di buon grado una piazza come quella di Livorno. L'accordo economico però stenta ad arrivare ed è così che la trattative anche con l'ex Albinoleffe potrebbe concludersi con un nulla di fatto.

di Filippo Ciapini