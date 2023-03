Verso Livorno-Arezzo, Esposito: “Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi”. Le probabili formazioni

Vincenzo Esposito (Foto Novi)

Livorno, 11 marzo 2023 – La partita della svolta, per riprendere un cammino mai iniziato del tutto.

Lo ha detto mister Vincenzo Esposito a margine della partita più importante della stagione tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Arezzo in programma domenica 12 marzo alle 14.30. Da una parte la capolista indiscussa del torneo, dall’altra invece gli amaranto che non hanno alcuna intenzione di veder tornare la squadra di mister Indiani con il sorriso, soprattutto in una sfida così delicata.

È così che ha preparato ogni aspetto della gara, sia dal punto di vista tattico che mentale: «Sarà probabilmente una delle partite più belle da giocare, con un grande pubblico e contro una squadra che è meritatamente al primo posto – ha detto il mister amaranto nella consueta conferenza stampa pre-partita – Un match dagli stimoli forti. Loro sanno di poter fare la partita, che il loro obiettivo è vicino. Ci vogliamo essere anche noi, che vogliamo dare una soddisfazione al nostro pubblico».

Due percorsi differenti quello dell’Arezzo, sempre in discesa e tra le prime due posizioni della classifica. Quello degli amaranto, invece, una montagna russa di emozioni. Da una partenza sprint a un calo drastico, fino alla ripresa incredibile dell’ultimo mese: «Rispetto a loro il nostro è stato un percorso decisamente più travagliato. Abbiamo rischiato di fare un campionato senza stimoli e anonimo, salvo poi riprenderci con uno strappo forte. Fortunatamente la nostra posizione in classifica non ci crea ansia – ha sottolineato – Questa però potrebbe essere la partita della svolta, ancora non l’abbiamo trovata ma siamo pronti a dare tutto».

Squadre in campo dunque gli amaranto dovrebbero schierarsi con il mai rodato 3-4-1-2 con Fabrizio Bagheria, la difesa a tre composta da Andrea Fancelli, Maikol Benassi ed Elia Giampà. Sugli esterni, visto anche l’infortunio di Lorenzoni, giocherà Jacopo Giuliani sulla corsia mancina e Lorenzo Pecchia su quella di destra. In cabina di regia, invece, ci saranno capitan Andrea Luci e Simone Greselin. Valzer di nomi sulla trequarti con Matteo Frati, Simone Lo Faso e Michele Bruzzo in lizza per una maglia. A spuntarla però dovrebbe essere quest’ultimo, viste anche le ultime tre partite casalinghe dove è andato in gol. In avanti, anche per un discorso legato alle quote, insieme a Faissal El Bakhtaoui giocherà Stefano Longo.

Dalla panchina invece pronti a subentrare Mory Bamba e Giacomo Lucatti. Infine l’allenatore amaranto ha poi analizzato i suoi ragazzi: «Sicuramente giocheremo con tanto orgoglia e con la voglia di strappare un risultato importante – ha concluso – Giuliani la scorsa partita è rimasto fuori per una scelta di quote, anche Lucarelli si sta allenando bene e con continuità da un mese. Entrambi hanno chance di partire dal primo minuto. Se la giocheranno, ma è giusto fare un po’ di pre tattica quando ci sono partite di questo genere».

LE PROBABILI FORMAZIONI

Us Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Giuliani, Luci, Greselin, Pecchia; Bruzzo; El Bakhtaoui, Longo. All. Esposito.

Arezzo (4-3-3): Trombini; Pericolini, Polvani, Risaliti, Zona; Settembrini, Damiani, Castiglia; Pattarello, Gucci, Gaddini. All. Indiani