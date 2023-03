Vincenzo Esposito lascia Richiamato Collacchioni

Non è mai sbocciato l’amore tra i tifosi dell’Unione Sportiva Livorno 1915 e mister Vincenzo Esposito (foto a destra), l’ex allenatore amaranto che nella giornata di ieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla panchina. Fatale la debacle di ieri contro l’Arezzo dove l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha perso clamorosamente per 0-4. La sconfitta in un derby ha inciso non poco. A circa dieci minuti dal termine dalla curva Nord si è sentito un coro che, tra le linee, invitava l’allenatore ad andare via. Non succedeva da 19 anni. E così è stato. Una decisione inevitabile quella dell’ex tecnico del Prato e, soprattutto, di grande dignità, questo c’è da dirlo. Riconoscere i propri errori e di non aver ottenuto quanto sperato sono stati tra i fattori che hanno portato Vincenzo Esposito ad abbandonare di sua spontanea volontà la guida del Livorno. La legge del calcio si ripete e purtroppo è spietata. Ma l’allenatore, anzi gli allenatori e per la precisione quattro in due anni, sono soltanto la punta di un iceberg che dovrebbe essere forse esplorato più a fondo. La campagna acquisti dell’estate è stata a dir poco disastrosa e quella invece invernale non ha raccolto i frutti sperati.. È vero, c’è sempre la carta playoff, ma pensare di poterli vincere e sperare in un ripescaggio al momento sembra un’utopia difficilmente realizzabile. Adesso ripartirà il toto-allenatore con due le soluzioni più plausibili: il ritorno in panchina di Lorenzo Collacchioni oppure una scelta interna con l’attuale direttore tecnico Gianni Califano che potrebbe ricoprire la carica di traghettatore. Le partite da giocare sono troppo poche e a meno che il prossimo mister venga scelto anche per la prossima stagione, in maniera tale da avere tempo per dare un’idea di gioco e una struttura, investire su qualcun altro potrebbe avere poco senso. Quel che certo, adesso, è che dopo Collacchioni anche Esposito è saltato e forse, anche in mezzo ai giocatori, qualcuno dovrebbe riflettere. Questo il comunicato della società amaranto: "Nella mattinata odierna, mister Vincenzo Esposito ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della prima squadra. Le dimissioni sono state accolte dalla società. Il presidente Paolo Toccafondi, a nome di tutta l’Unione Sportiva Livorno 1915, ringrazia Esposito per il lavoro svolto da novembre a oggi e per la professionalità dimostrata nel corso di questa stagione sportiva, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali. In serata la società ha comunicato di aver richiamato alla guida della prima squadra il tecnico Lorenzo Collacchioni (foto a sinistra), 42 anni. Collacchioni dirigerà il primo allenamento già stamani al centro sportivo Mario Magnozzi.

Filippo Ciapini