Calcio, il Livorno si allena a porte aperte. Domenica sfida contro la Pianese

Collacchioni

Livorno, 27 marzo 2023 – Torna il campionato e torna ad allenarsi l’Unione Sportiva Livorno 1915 che martedì pomeriggio 28 marzo alle ore 14.30 inizierà una delicata settimana. Allo stadio Armando Picchi la squadra di Collacchioni parteciperà a una sessione a porte aperte per partire con la giusta mentalità e la spinta dei tifosi amaranto.

Domenica 2 aprile alle 14.30 infatti gli amaranto sfideranno la Pianese, squadra che si trova al secondo posto in classifica e in lotta per la promozione diretta in Serie C. Una sfida da vincere non solo per provare ad agganciare una posizione importante per i playoff di fine campionato, ma soprattutto anche per vendicare la pesante sconfitta dell’andata che costò di fatto l’esonero di Lorenzo Collacchioni. Al Comunale di Piancastagnaio la squadra di mister Bonuccelli dominò per novanta minuti con un netto 3-0.

Nonostante una piccola flessione, gli ospiti hanno disputato un grande campionato e in queste ultime sei partite la voglia di conquistare altri punti non sarà da meno, come ribadito dallo stesso tecnico: "Il secondo posto ci fa storcere un po’ la bocca anche se il percorso è stato importante – aveva detto Bonuccelli, che non sarà presente in panchina per squalifica, nell’ultima gara di campionato – Abbiamo combattuto alla grande contro Arezzo e le altre squadre. Peccato perché abbiamo patito un mese dove abbiamo avuto tantissimi infortunati e sbagliato due partite. Purtroppo ha inciso molto".

Questa volta però di fronte avranno una US Livorno che non vuole lasciare nessun punto indietro per chiudere la stagione al meglio. Sfumata definitivamente la possibilità di una promozione diretta, l’obiettivo sarà ottenere il maggior numero di vittorie possibile e la Pianese dovrà essere il punto di partenza di un finale di stagione da concludere con dignità e rispetto per la gloriosa maglia amaranto.

Filippo Ciapini