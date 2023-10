"Tau pericoloso, massimo impegno", Favarin vuole un Livorno concentrato. Probabili formazioni

Livorno – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Tau Calcio. Gli amaranto (domenica ore 15, stadio Picchi) scenderanno in campo per continuare con la striscia di risultati utili consecutivi.

A presentare la gara, come di consueto, mister Giancarlo Favarin che prima di tutto ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi contro il Ghiviborgo: "Vista la condizione atletica degli attaccanti, che non stanno benissimo, non abbiamo potuto pressare alti come nostro solito e attendere il Ghiviborgo – ha detto – Inoltre volevamo far giocare i loro difensori facendo densità in mezzo al campo e prendere lì la palla".

A proposito di condizioni fisiche e reparto offensivo, mister Favarin avrà qualche grattacapo da gestire: "Probabilmente abbiamo perso Giordani che ci dava soluzioni, abbiamo recuperato Mutton". Quest’ultimo è tra i candidati principali a sostituire il numero 77 in attacco anche se, a tallonarlo, c’è Niccolò Nardi pronto per alzare la sua posizione: "Tutto è legato agli attaccanti, Mutton atleticamente sta bene, la caviglia è guarita bene ma è quattro settimane che non gioca quindi va centellinato. Nardi invece ha avuto qualche problemino due settimane fa, potrebbe rientrare e sto prendendo in considerazione anche l’idea della trequarti".

Favarin ha poi parlato della sfida di questo pomeriggio che vedrà di fronte una squadra che avrà l’obiettivo dei tre punti: "Un organico da affrontare nel peggior momento possibile, è una squadra in salute che sta facendo bene e che verrà a Livorno per giocarsela senza tatticismi. Vogliono fare un campionato tranquillo e senza patemi, hanno quattro o cinque giocatori che sono di buona qualità. È una squadra importante". Confermata in blocco invece la difesa: "Fissore e Fancelli hanno ancora del tempo per lavorare sono sulla buona strada ma hanno ancora qualche giorno per lavorare – ha aggiunto - Il nostro reparto ha lavorato bene soprattutto con i centrocampisti. Va confermata in blocco, compreso Biagini che dovrebbe rientrare. Infine una chiusura sulla mentalità del gruppo: "Non c’è problemi per l’attenzione, sappiamo di giocare in una piazza dove non possiamo permetterci di rilassarci – ha concluso – Siamo in una posizione gradevole e vogliamo rimanerci, la partita come sempre è preparata nei dettagli e soprattutto nell’atteggiamento. Il pubblico? Sono un tutt’uno con i giocatori, portano tranquillità, serenità e soprattutto motivazione. Ci teniamo a far bene per loro".

Le probabili formazioni

Us Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Luci, Caponi, Bellini; Nardi; Cesarini, Cori. All.: Favarin.

Tau Altopascio (4-3-3): Di Biagio, Zini, Bernardini, Alessio, Malba, Capparella, Bruzzo, Antoni, Manetti, Andolfi, Biagioni. All.: Venturi.

di Filippo Ciapini