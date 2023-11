Livorno, c’è il Cenaia. Favarin: “Dobbiamo tornare a vincere al Picchi”. Le probabili formazioni

Livorno, 18 novembre 2023 – Domenica alle 14,30 si gioca Livorno-Cenaia. Si torna al Picchi, dunque, con gli amaranto che proveranno a invertire il tabù casalingo e ritrovare una vittoria fra le mura amiche, che sarebbe preziosissima per morale e classifica.

A presentare la gara, come di consueto, mister Giancarlo Favarin . "Siamo reduci da un periodo molto intenso e inevitabilmente dovremmo fare dei cambi – ha detto – Abbiamo giocato contro squadre di alta classifica e, fatta eccezione per il Tau, abbiamo sempre messo in campo una buona prestazione".

Gli ultimi risultati hanno mostrato come gli amaranto siano più convincenti fuori casa rispetto alle mura amiche. Un trend negativo che già a partire da oggi dovrà essere invertito: "Bisogna tornare a vincere all’Armando Picchi – ha continuato – Vero è che in casa abbiamo affrontato le avversarie più forti di questo campionato".

Di fronte una neopromossa che, pur avendo qualche difficoltà d’impatto con il campionato, contro l’US Livorno è sempre riuscita a mettere i bastoni tra le ruote: "Mi aspetto una gara complicato con il Cenaia che vorrà fare risultato per uscire dalle zone basse della partita – ha aggiunto Favarin – Il calendario può darci una mano, la Pianese ha solo affrontato noi e il Follonica Gavorrano facendo un solo punto".

È così che una vittoria potrebbe dar morale agli amaranto: "Questo è il momento di premere sull’acceleratore e fare poi un punto finale sul girone d’andata".

Parlando di singoli non ci sarà Sacha Cori mentre, in ottica rotazioni, probabilmente esordirà in maglia amaranto Felipe Curcio su cui Favarin ha parlato così: "Potremmo vederlo in campo, può giocare sia come centrale che sulla fascia".

Infine una parentesi sul mercato che inizierà a breve con la sessione invernale: "Ne abbiamo già parlato in società, qualcosa faremo per aggiustare la rosa".

Le probabili formazioni

US Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli, Ronchi, Brenna; Curcio, Nardi, Luci, Bellini, Coriano; Cesarini, Giordani. All. Favarin.

Cenaia (3-5-2): Baroni; Di Bella, PaCenaiasquini, Benassi; Rossi, Borselli, Simonini, Sanyang, Papini; Manfredi, Macchia. All. Macelloni.

di Filippo Ciapini