Livorno, contro il Follonica Gavorrano c’è l’incognita Cesarini

Livorno – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Follonica Gavorrano (decima di campionato Serie D girone E).

Gli amaranto proveranno a sfatare il tabù Armando Picchi e infliggere ai biancorossoblù la prima sconfitta in campionato. Ci sono solo i tre punti nella testa dell’Unione Sportiva Livorno 1915, ma gli ospiti non hanno mai perso in questa prima parte di stagione.

A presentare il match, come sempre, mister Giancarlo Favarin che ha parlato così della gara: "Troveremo una squadra che ha fisicità ed esperienza, probabilmente più in forma di noi o comunque che riesce a finalizzare quello che crea – ha detto il tecnico – Noi però veniamo da una buona settimana di allenamenti e sappiamo che sarà difficile. Sono queste però le gare che ci permetteranno di rialzarci e riprendere il nostro cammino".

L’allenatore amaranto ha poi continuato parlando di alcuni accorgimenti tecnico-tattici che verranno fatti questo pomeriggio: "Sicuramente qualcosa cambieremo, anche se sarà tutto graduale – ha aggiunto – Il nostro obiettivo è quello di dare maggiore solidità e attenzione, ma non sarà una cosa drastica".

Favarin poi ha continuato commentando il momento che stanno vivendo i suoi ragazzi: "Nelle ultime partite abbiamo perso qualche certezza, l’obiettivo è quello di superare queste difficoltà e tornare a vincere in casa, per noi è importantissimo". Per la partita di oggi poi ci sarà l’incognita rappresentata da Alessandro Cesarini che, in questa settimana, ha avuto qualche acciacco fisico. La sua presenza in campo è in forte dubbio anche se il mister amaranto sta valutando proprio in queste ore il suo impiego: "In mattinata faremo l’ultimo provino e decideremo insieme a lui – ha sottolineato – Non si è allenato con costanza, sta facendo fatica a recuperare dagli ultimi infortuni subiti".

L’appuntamento dunque è fissato per le 14,30 in quella che, in questo momento, è un crocevia cruciale per la stagione degli amaranto.

Le probabili formazioni:

US Livorno: (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Fancelli, Brenna, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Giordani; Frati, Cori. All. Favarin.

Follonica Gavorrano (4-3-1-2): Filippis; Ceccanti, Pignat, Dierna, Grifoni; Modic, Barlettani Bellini; Ampollini; Regoli, Marcheggiani. All.: Masi.