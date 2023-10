Il Livorno contro il GhiviBorgo: un mercoledì di Coppa al “Picchi”. Le probabili formazioni

Livorno – Rialza immediatamente la testa e voltare subito pagina. È questo quello che dovrà fare l’Unione Sportiva Livorno nel mercoledì di Coppa contro il Ghiviborgo. Alle 20.30, allo stadio Armando Picchi, la squadra di mister Giancarlo Favarin scenderà in campo in una gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D.

L’obiettivo, ovviamente, sarà quello di vincere per passare il turno anche se l’avversaria, come ha dimostrato due settimane fa in campionato, sarà tutt’altro che semplice. I biancorossi infatti hanno dimostrato di avere un organico di qualità e soprattutto ben assestato con individualità che possano pungere gli amaranto. Nonostante questo però lo stesso allenatore dell’US Livorno ha confermato di avere una rosa lunga e competitiva ed è probabile che dunque possa optare per un massiccio turnover. Non è infatti da sottovalutare l’impegno di campionato di domenica 22 ottobre contro il Real Forte Querceta con gli amaranto che dovranno ritrovare subito fiducia e, soprattutto, punti. È così che questa sera potrebbero scendere in campo con il classico 4-3-1-2 composto da giocatori che si sono visti meno rispetto agli altri. In porta ci sarà Nicolò Albieri con Matteo Fissore e Andrea Fancelli al centro e Alpha Camara e Matteo Martino Coriano sugli esterni. A centrocampo tornerà titolare Lorenzo Ferraro, visto proprio contro i biancorossi, insieme a Giuseppe Palma e a uno tra capitan Andrea Luci e Andrea Caponi. In attacco, viste anche le condizioni non al meglio di Giulio Giordani e Alessandro Cesarini, Elia Menga agirà sulla trequarti supportando Matteo Frati, in gol contro il Tau Calcio, e Luis Henrique. È stato proprio l’attaccante brasiliano a segnare il gol vittoria contro la formazione di mister Lelli regalando così all’US Livorno tre punti pesantissimi. L’appuntamento dunque è per questa sera dove saranno aperti soltanto i settori di Tribuna e Gradinata.

Le probabili formazioni

LIVORNO (4-3-1-2): Albieri; Camara, Fissore, Fancelli, Coriano; Ferraro, Caponi, Palma; Menga; Frati, Luis Henrique. All.: Favarin.

GHIVIBORGO (4-3-3): Cusin; Nannipieri, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Poli, Signorini, Nottoli; Giannini, T. Carcani, Orlandi. All.: Lelli.

di Filippo Ciapini