“Il derby Libertas-Pielle si giocherà”: il ModiglianiForum sarà disponibile

Livorno, 9 gennaio 2024 – Derby del basket a Livorno Libertas-Pielle a rischio, come fanno temere certe voci in circolazione, perché il Modigliani Forum lo stesso giorno, il prossimo 21 aprile, potrebbe essere in uso a Endemol? "Nessun pericolo per il match clou di basket" promette Sandro Giacomelli amministratore delegato di PalaLivorno. Spiega: "Endemol sta trattando con PalaLivorno per poter realizzare una trasmissione televisiva all’interno del ModiglianiForum. PalaLivorno (gestore decennale del ModiglianiForum, che allo scadere della concessione nel febbraio 2023 ha proseguito nell’attività con una proroga concessa dal Comune di Livorno fino al 29 febbraio 2024, ndr) è in una fase in cui non è stata ancora affidata la gestione dell’impianto polifunzionale per i prossimi 20 anni, come è nelle intenzioni del Comune che ne è il proprietario. Nelle more di questa situazione, PalaLivorno ha intrattenuto trattative con Endemol e altri soggetti, per realizzare la programmazione degli eventi 2024 all’interno del ModiglianiForum. Tra le opzioni in essere c’è quella di Endemol, che coincide con una delle date ’simbolo’ per lo sport di Livorno, il derby di basket Libertas-Pielle. La Libertas lo scorso novembre ha chiesto a PalaLivorno la disponibilità del ModiglianiForum per disputare il match in calendario il 21 aprile 2024. Noi ci siamo attivati subito ed è nel nostro interesse cercare di soddisfare entrambe le manifestazioni di interesse, ovvero quella di Endemol (del luglio 2023) per realizzare un nuovo format, che si basa sull’allestimento di uno studio televisivo per più serate al ModiglianiForum, come abbiamo fatto per ’Panariello sotto l’albero’ per la Rai, oppure per X-Factor di Sky. E quella di Libertas".

Le opzioni sul tavolo sono più d’una: "O anticipare l’orario della trasmissione Endemol, per la quale ripeto c’è solo un’impegno sulle date tra fine marzo e fine aprile, ma non c’è stata ancora la firma del contratto, perché siamo in attesa dell’affidamento del ModiglianiForum, che è questione di poco. Oppure non c’è la conferma dell’arrivo di Endemol e allora il problema si risolve automaticamente". Sottolinea: "PalaLivorno si è sempre resa disponibile per ospitare in armonia tutte le attività possibili al ModiglianiForum che portano lustro alla città come il derby di basket". Conclude:: "Siamo professionisti e dobbiamo garantire a chi intrattiene rapporti con noi la salvaguardia delle opzioni avanzate nella trattativa con PalaLivorno. Sulla richiesta di Libertas c’è il nostro impegno a soddisfarla nel migliore dei modi. Siamo in attesa intanto della risposta di Endemol sulla sua opzione per il ModiglianiForum, che si lega, come le altre lo ripeto al rinnovo della concessione".

di Monica Dolciotti