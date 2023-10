Il Livorno ospite del GhiviBorgo. Confermati gli undici titolari, ecco la probabile formazione

Livorno, 7 ottobre 2023 – Tutto pronto per la sfida di campionato tra Ghiviborgo e Livorno. Gli amaranto, domenica alle 15, sfideranno in trasferta una squadra che ha racimolato due vittorie in altrettante gare casalinghe.

Una sfida difficile, ma importantissima per la squadra di Giancarlo Favarin, per rimanere in testa alla classifica. Sacrificio, umiltà e grinta. Gli amaranto dovranno mettere in campo tutto quello che è stato visto nelle precedenti uscite limando quei piccoli dettagli, come i troppi gol subiti, per arrivare a diventare una corazzata.

È così che, anche in ottica di continuità, l’allenatore dell’US Livorno confermerà tutti gli undici titolari visti contro Ponsacco e Sansepolcro a partire dal modulo, il 4-3-1-2 con in porta Valerio Biagini (ha recuperato dopo l’indisposizione della settimana scorsa) seguito da Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani sulle corsie laterali e l’inossidabile coppia di difesa composta da Matteo Ronchi e Duccio Brenna. I tre di centrocampo saranno nuovamente capitan Andrea Luci insieme a Filippo Bellini e Niccolò Nardi. In attacco, come sempre, Alessandro Cesarini sarà in supporto di Giulio Giordani e Sacha Cori.

Non saranno della partita gli infortunati Matteo Frati, Giuseppe Palma e Cristian Mutton mentre torna tra i giocatori a disposizione Andrea Fancelli che è tornato in gruppo sul finire della passata settimana. Il classe 2004, tra i migliori in stagione lo scorso anno, dovrà riconquistarsi il posto da titolare che lo ha visto giocare praticamente tutte le partite.

Il Livorno, come sottolineato dallo stesso allenatore nella consueta conferenza stampa pre-partita, dovrà fare attenzione alla rapidità di esecuzione dei padroni di casa che costringeranno gli amaranto a mettere tanta corsa nelle gambe per tutti e novanta i minuti.

Dunque dovremmo aspettarci un altro tipo di prestazione da parte dell’US Livorno che dovrà passare da una dominante e intelligente, come quella di domenica scorsa, a un’altra fisica, veloce e assolutamente non scontata.

Le probabili formazioni

Ghiviborgo (4-3-3): Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Poli, Campani, Carli; Giannini, T. Carcani, Orlandi. All.: Lelli.

US Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini, Luci, Nardi; Cesarini; Giordani, Cori. All.: Favarin.

di Filippo Ciapini