Livorno, 4 gol nel test. E domenica c’è il debutto a Poggibonsi

Livorno, 7 settembre 2023 – Giorni di avvicinamento alla prima giornata di campionato per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che si sta preparando all’esordio in campionato di questa domenica sul campo di Poggibonsi. Gli amaranto, per non perdere la condizione fisica, stanno inoltre continuando con la serie di allenamenti congiunti. Nel primo pomeriggio di ieri infatti la squadra di mister Giancarlo Favarin è scesa sul campo sportivo di Ponteginori contro il Saline, squadra impegnata nel Girone B di Promozione. L’incontro è terminato 1-4 in favore dell’US Livorno con Giuseppe Palma e tre volte Alessandro Cesarini, entrato nel secondo tempo, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con la rete segnata da Jacopo Bernandoni.

Intanto la società amaranto ha annunciato la vendita dei biglietti per la gara contro il Poggibonsi. A partire dalle 18.30 di giovedì pomeriggio, al Punto Amaranto, è possibile acquistare i tagliandi.

Questo il comunicato ufficiale: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che dalle 15.30 di oggi (giovedì 7 settembre) saranno in vendita i biglietti per la partita Poggibonsi-Us Livorno, valida come prima giornata di andata del campionato di Serie D girone E, in programma domenica 10 settembre alle 15 allo stadio comunale Stefano Lotti di Poggibonsi (Siena). Il Settore ospiti, 500 biglietti, a 10 euro. Biglietti in vendita solo al Punto Amaranto dello stadio Armando Picchi, aperto da oggi a sabato 9 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30".

In attesa dunque di capire quali saranno i probabili undici di mister Giancarlo Favarin c’è più certezza per quanto riguarda le assenze con Sacha Cori, squalificato, che salterà le prime due partite, compreso il big match contro il Grosseto.

di Filippo Ciapini