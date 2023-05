Livorno a Gavorrano per un solo risultato

Livorno, 6 maggio 2023 – Dopo l’ufficialità del passaggio della società amaranto nelle mani di Joel Esciua, domenica 7 maggio alle 15, allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano, il Livorno ha l’obbligo di ritrovare i tre punti per avere la certezza matematica di poter disputare i playoff.

L’allenatore amaranto ha parlato di una partita da dentro o fuori: "Adesso dobbiamo vincere e basta, senza girarci tanto intorno. Lo so io e lo sanno i ragazzi – ha detto – La sconfitta non ci voleva perché ci avrebbe permesso di fare scelte anche in prospettiva, fortunatamente abbiamo l’ultima possibilità e vogliamo giocarcela".

Amaranto che, tra squalifiche e assenti, scenderanno in campo con una squadra praticamente allenata. Se la notizia positiva è il rientro tra i convocati di Francesco Neri dopo oltre tre mesi, all’infermeria si aggiungono, oltre a Federico Apolloni, Matteo Bontempi, Matteo Frati e Gian Marco Neri anche Elmamy Camara, Simone Lo Faso e Faissal El Bakhtaoui che, si è allenato soltanto nell’ultima rifinitura.

È proprio sulle scelte obbligate, soprattutto degli under, che Lorenzo Collacchioni ha spiegato la scelta di far giocare il classe 2003 Gabriele Fogli contro l’Orvietana: "Abbiamo scelte limitate a causa di defezioni, forse rientra Francesco Neri ma sappiamo che tipo di infortunio ha avuto – ha sottolineato – Domani (Oggi ndr) gioca Bagheria, domenica scorsa ha giocato Fogli per un discorso di incastri e quote. Questa squadra ha una scelta limitata di 2004".

Il Follonica-Gavorrano è una squadra che, rimasta nei piani alti per tutta la stagione, avrà il compito di vincere davanti al proprio pubblico e sperare in un passo falso del Poggibonsi per agguantare la terza piazza.

Filippo Ciapini