Livorno, Coppa Italia: trasferta a Seravezza, Favarin: “Presto arriveremo al top”

Livorno, 2 settembre 2023 – Tutto pronto per la prima uscita stagionale dell’Unione Sportiva Livorno 1915 che, questo pomeriggio alle 18, giocherà contro il Seravezza. Allo stadio Comunale Buon Riposo di Seravezza gli amaranto si giocheranno l’accesso al turno successivo di Coppa Italia contro una squadra che poi verrà affrontata nuovamente in campionato.

Un modo per testare non solo le capacità della rosa di mister Giancarlo Favarin ma anche lo spessore degli avversari. È proprio l’allenatore a fare un bilancio complessivo di questo ritiro pre-stagionale: "Sono soddisfatto del primo mese di lavoro. La squadra è tutta nuova, ma stiamo lavorando bene e stiamo crescendo nella direzione giusta. Presto arriveremo al top sotto ogni punto di vista".

In vista della gara di Coppa Italia poi ha commentato così la sfida di oggi: "Per noi è un bel test contro un’ottima squadra. Il Seravezza ha cambiato poco, è un gruppo collaudato con diversi giocatori importanti che sono rimasti lì – ha aggiunto - Mi aspetto di vedere la crescita dei ragazzi, mi aspetto di vedere personalità da parte del gruppo. Questa partita ci farà capire come sarà il campionato". Sarà interessante capire poi se gli amaranto si schiereranno con il 4-3-3 o il 4-3-1-2: "Abbiamo lavorato su entrambe le situazioni. La posizione dei tre attaccanti dipenderà dalla partita e dai movimenti di uno o due giocatori. Naturalmente siamo vincolati dalle quote: al momento l’idea è quella di inserire la quarta quota a centrocampo".

Infine una parentesi sul girone affronterà l’US Livorno: "È quello che mi aspettavo. Se noi pensiamo di vincerle tutte perché ci chiamiamo Livorno, sbagliamo strada. Ma sono sicuro che non succederà. Ci saranno tanti derby e tante partite difficili. Serviranno un 40% di fioretto e un 60% di spada, dunque qualità ma anche temperamento, corsa, agonismo e tranquillità in certi momenti della stagione". Sul fronte calciomercato, invece, la società amaranto ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Martino Coriano. Questa la nota ufficiale: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore Matteo Martino Coriano, terzino sinistro classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove nella scorsa stagione ha disputato 15 partite tra Primavera 1 e Under 18".

Filippo Ciapini