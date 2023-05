Livorno, Esciua prepara il colpo-allenatore: in lizza Favarin, Maraia e Maccarone

Livorno, 26 maggio 2023 – Con l’addio di Collacchioni, conteso tra San Donato Tavernelle e Tau Calcio, continua la caccia dell’Unione Sportiva Livorno 1915 al nuovo allenatore amaranto. Tanti, tantissimi i nomi che stanno circolando in questi giorni anche se di certo ancora non c’è niente.

Il presidente Joel Esciua sta lavorando sotto traccia per affidare il suo "US Livorno" a qualcuno in grado di risollevarne le sorti dopo una deludentissima stagione. Al momento ciò che sembra sicuto sono le caratteristiche e il profilo: dovrà essere un allenatore vincente e che ha vinto già in categoria, un esperto proveniente dalla Serie C o un "giovane" in rampa di lancio.

Tra i tanti nomi circolati dunque la lista ristretta sembrerebbe arrivare a una corsa a tre tra Giancarlo Favarin, Ivan Maraia e Massimo Maccarone.

Favarin è un profilo d’esperienza che nella scorsa stagione è stato protagonista nella salvezza del Tau Calcio. Allenatore con oltre trent’anni d’esperienza (/da calciatore ha anche indossato la maglia del Livorno), ha preso piede negli ultimi giorni.

Più avanti nelle quotazioni però ci sono gli ultimi due citati, con Maraia in pole. La sua esperienza alla Lucchese è stata a dir poco ottima con una stagione culminata al settimo posto e una sfortunata uscita al primo turno dei playoff di Serie C contro l’Ancona.

Infine Massimo Maccarone. Indiscutibile come giocatore, alla prima esperienza da allenatore ha guidato il suo Ghiviborgo all’ottavo posto nel girone E di Serie D, lo stesso dell’US Livorno, a soli sei punti dalla zona playoff. Insomma, proprio quest’ultimo potrebbe rappresentare un nome intrigante per la panchina dell’Unione Sportiva Livorno 1915 visto che, anche dal punto di vista delle competenza tecnico-tattiche, darebbe un grande aiuto a un reparto offensivo che nell’ultimo anno è stato praticamente assente. Al momento però sono tutte ipotesi anche se, per la prossima settimana, potrebbero esserci già le prime ufficialità. A partire dal nuovo direttore sportivo.

Filippo Ciapini