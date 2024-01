Livorno in trasferta a Sansepolcro. Fossati: “Dobbiamo giocare senza ossessioni”

Livorno, 27 gennaio 2024 – E siamo alla sfida di campionato tra ViviAltotevere Sansepolcro e Unione Sportiva Livorno 1915. Gli amaranto, domenica alle 14.30, proveranno a restare aggrappati ai piani alti e tentare di tornare alla vittoria dopo risultati poco confortanti.

A presentare la sfida di questo pomeriggio, come di consueto, è stato mister Fabio Fossati che ha parlato così dei suoi ragazzi: "Vorrei vedere una squadra che è in grado di rimanere in partita per novantacinque minuti – ha detto il tecnico – Se pensiamo troppo al risultato scateniamo l’effetto opposto. Dobbiamo giocare sereni e con calma, non dobbiamo avere fretta di sbloccare la gara".

L’allenatore amaranto ha poi parlato della sfida di domenica scorsa contro il Ponsacco: "Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima partita e dopo neanche un minuto abbiamo rischiato di segnare, ma sul contropiede abbiamo subito gol. Purtroppo anche quando l’abbiamo pareggiata ci siamo fatti prendere dall’ansia".

Questo sarà una trasferta difficile contro una squadra che non subisce gol dal tre partite: "Affrontiamo avversari molto solidi, ma noi abbiamo lavorato tutta la settimana cercando di capire come pungerli – ha aggiunto – Ci saranno dei miglioramenti e i risultati arrivano solo lavorando duramente". Fabio Fossati si è poi concentrato su singoli a partire da Filippo Bellini che tornerà in campo dopo cinque lunghissime giornate di squalifica: "Il suo ritorno per noi è importante, dobbiamo soltanto capire se schierarlo dal primo minuto o tenercelo per l’ultima mezz’ora – ha aggiunto – In porta il ballottaggio è tra Albieri e Ciobanu mentre Luci è un giocatore che ci dà garanzie e può fare anche tutta la partita".

Chiaramente poi domande e risposte sul mercato: "Come ho già detto preferirei concentrarmi sui ragazzi che ho a disposizione – ha concluso – Il direttore sportivo e il presidente stanno lavorando, l’unica indicazione che ho dato è quella che debba arrivare un giocatore in grado di spostare gli equilibri, altrimenti mi concentro sui miei ragazzi. La classifica? Sappiamo solo di essere obbligati a vincere a Sansepolcro”.

Le probabili formazioni

Sansepolcro (3-5-2): Di Stasio; Borgo, Gorini, Fremura; Mezzasoma, Fracassini, Piermarini, D’Angelo, Grassi; Essoussi, Pasquali. All. Bonura.

US Livorno (3-5-2): Ciobanu; Schiaroli, Brenna, Fancelli; Camara, Bellini, Luci, Nardi, Curcio; Giordani, Luis Henrique. All. Fossati.

di Filippo Ciapini