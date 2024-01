Lascia anche Favarin: sulla panchina del Livorno arriva Consonni

Livorno, 8 gennaio 2023 – La sconfitta contro il Poggibonsi ha fatto vedere al pubblico amaranto il peggiore US Livorno dell’intera stagione. Nessuno si aspettava un inizio di girone di ritorno così drammatico eppure lo è stato in tutti i sensi. A partire dal campo dove l’Unione Sportiva Livorno 1915 non ha mai dato segnali positivi con tante lacune in ogni reparto. Da una difesa che, alla prima vera occasione avversaria, si è fatta superare con estrema facilità a un attacco decisamente troppo sterile passando per un centrocampo a cui è mancata brillantezza.

A conti fatti a guadagnarsi l’unica sufficienza di giornata è stato Felipe Curcio che ha messo in campo tutta la sua esperienza dimostrando non solo qualità tecniche e fisiche importanti ma anche estrema duttilità e soprattutto attaccamento alla maglia. Dal campo… alle scrivanie. Perché nella tarda serata di domenica e nella mattinata di ieri sono arrivate le dimissioni, entrambe accolte, del direttore sportivo Raffaele Pinzani e dell’allenatore Giancarlo Favarin. Proprio l’ex tecnico amaranto, criticato anche dalla tifoseria nel corso della partita contro il Poggibonsi, sembrava aver fatto il proprio tempo già da qualche mese.

È così che si è già alla caccia del prossimo tecnico che esordirà nel big match contro il Grosseto, in programma domenica 14 gennaio alle 14.30. Con Luca Tabbiani che qualche settimana fa ha firmato per il Fiorenzuola ci sono diversi papabili nomi in grado di sedere su una scottante panchina come quella amaranto. Ivan Maria, per esempio, era stato molto vicino in estate e, dopo l’esonero con l’Aglianese, potrebbe presto sedersi all’Armando Picchi. Il profilo più intrigante, ma che potrebbe rimanere più un sogno che una realtà, è quello di Silvio Baldini che ha già assistito a diverse partite dell’US Livorno. La trattativa sembrerebbe però assai complessa. Chi invece sembrerebbe in pole è Luigi Consonni che potrebbe rimanere in Toscana dopo la non brillantissima esperienza con la Pistoiese, dovuta ai numerosi disguidi societari. I

n attesa che qualcuno batta un colpo, la società amaranto ha salutato con una nota ufficiale Giancarlo Favarin: "L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che l’allenatore Giancarlo Favarin, nella mattinata odierna, ha rassegnato le proprie dimissioni da tecnico della prima squadra. Le dimissioni sono state accolte dalla società. L’Unione Sportiva Livorno 1915 ringrazia Favarin per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata nel corso di questa stagione sportiva e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".

di Filippo Ciapini