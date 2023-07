Balenottera filmata al largo di San Vincenzo / Video

Livorno, 24 luglio 2023 – La scena ci lascia a bocca aperta, anche se non è raro fare incontri così ravvicinati nel nostro mare: una balenottera è stata filmata da alcuni diportisti mentre “accompagna” la loro navigazione. Il video che vi proponiamo è stato girato al largo di San Vincenzo (Livorno) e ha subito cominciato a circolare sui social e in varie chat.

Il video

Non è certo un evento inconsueto, dicevamo, avvistare nel nostro mare cetacei e anche squali o mante. Casomai fa riflettere il fatto che ancora una volta l’incontro sia avvenuto non molto distante dalla costa, e questo potrebbe essere interpretato non proprio come un segno positivo.

La balenottera avvistata al largo di San Vincenzo

Quando creature marine abituate all’abisso si avvicinano così alla costa, infatti, potrebbe trattarsi di una delle conseguenze del cambiamento climatico, che costringe questi animali a cercare spazio e cibo.