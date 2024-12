Bambino investito a Piombino: trasportato al Meyer di Firenze con l’elicottero

Piombino (Livorno), 12 dicembre 2024 – Paura a Piombino nella mattina di giovedì 12 dicembre. Un bambino di sei anni è stato infatti investito da un’auto e ha riportato un trauma addominale. Il piccolo, che era insieme a un familiare, stava camminando quando appunto c’è stato l’incidente.

Accade in via della Pace, alla rotonda. L’automobilista si è subito fermato per prestare i primissimi soccorsi. E’ stato quindi chiamato il 118. I medici hanno deciso per il trasferimento in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer.

Il bambino aveva appunto riportato un trauma addominale e il personale sanitario ha optato per una struttura per le cure specifiche del caso. Per la viabilità e per i rilievi sono invece intervenuti i vigili urbani di Piombino. Saranno loro adesso a ricostruire cosa è accaduto.