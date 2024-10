“Fuori dal coro”, tre denunce per l’aggressione alla troupe di Rete 4

Livorno, 15 ottobre 2024 – Per l'aggressione a una troupe televisiva del programma Fuori dal coro di Rete 4 in piazza Garibaldi a Livorno, la polizia ha identificato e denunciato tre persone.

Nella serata di sabato scorso all'ufficio denunce della Questura di Livorno si è presentato una giornalista della troupe di "Fuori dal coro" insieme al consigliere comunale di Livorno Alessandro Perini (FdI), denunciando di aver subito, in quello stesso pomeriggio, mentre erano intenti ad effettuare delle riprese volte a "documentare la situazione di degrado e di insicurezza" di piazza Garibaldi, un'aggressione da parte di alcune persone. In particolare, sarebbero stati oggetto di offese e minacce, oltre che del lancio di alcune bottiglie di vetro, fatti per cui sarebbero stati costretti ad interrompere le riprese, con compromissione del diritto di cronaca.

L'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, attraverso l'analisi di alcuni filmati, ha permesso di identificare, in quanto noti agli investigatori, tre persone - un brindisino classe 1992, una livornese classe 1994 e un senegalese classe 1994, tutti con pregiudizi di polizia - presunti autori dei fatti, denunciati alla Procura, in concorso tra loro, per i reati di violenza privata, minacce e getto pericoloso di cose. Sono tuttora in corso le indagini, finalizzate a verificare eventuali ulteriori responsabilità, da parte di altre persone, per i reati di minaccia.