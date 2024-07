"Per Amore Tuo, Pippi". Oggi il ricordo di Lorenzo con una partita al Magnozzi

Livorno, 17 luglio 2024 – «Per Amore Tuo, Pippi". Questo il motto con cui amici e parenti ricordano Lorenzo Filippi, scomparso in un tragico incidente stradale la notte tra il 16 e il 17 luglio 2023 alla giovanissima età di 20 anni.

Motivo che ricorda una delle sue grandi passioni, il Livorno Calcio (di cui non perdeva una partita anche nei periodi più bui), prendendo in prestito le parole del noto coro. Dopo averlo festeggiato il suo compleanno l’11 maggio scorso con un torneo di "biliardino" presso il moletto di Antignano, uno dei suoi luoghi del cuore, in occasione dell’anniversario della sua scomparsa gli amici hanno organizzato alcuni eventi per ricordarlo. La scorsa notte si sono ritrovati per assistere ai fuochi di artificio in suo onore al moletto, mentre oggi ci sarà una partita di calcio, sua altra grande passione, presso il campo Magnozzi nel quartiere Sorgenti, dove Lorenzo ha giocato per tanti anni.

I ragazzi si troveranno alle 18,15 e alle 19 inizieranno a giocare nel campo sintetico, un’ora di partita in cui divertirsi nel ricordo di "Pippi". Finita la partita i ragazzi si sposteranno nuovamente al moletto di Antignano, dove arriveranno partendo a piedi dal cartellone posto sul luogo dell’incidente, per poi mangiare, godersi un po’ di musica e lasciar volare in cielo delle lanterne in onore dell’amico. Il suo sport del cuore, i suoi posti del cuore, tutti i suoi amici e la sua famiglia, due serate per ricordare il sorriso allegro e contagioso di un ragazzo che ci ha lasciato troppo presto, ma che non verrà mai dimenticato.

Daniele Mazzi