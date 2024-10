Maltempo in Toscana, via acqua e fango dalle case. “Un grande grazie ai volontari”

Cecina, 28 ottobre 2024 – E’ continuato il lavoro anche ieri per togliere acqua e fango nelle zone della città allagate dal pesante nubifragio di venerdì notte, soprattutto nei garage sotterranei e negli scantinati. Dopo ore di lavoro incessante ieri pomeriggio a Cecina la viabilità principale è tornata regolare, come ha annunciato l’amministrazione comunale. Ci sono però ancora alcune limitazioni: via Sanzio rimane aperta solo per residenti e soccorsi per non ostacolare gli interventi di pulizia. La via di accesso al Paduletto da via Boninsegna e quella dal cimitero restano inagibili.

Fuori Cecina il tratto della Salaiola (strada 68 val di Cecina), da San Martino alla Melatina, è stato riaperto ieri pomeriggio. Riaperta anche als trada per Riparbella con limite di 30 km orari. Le strade per raggiungere Volterra, passando da Riparbella, sono strette e al momento molto trafficate per cui è consigliato di non percorrerle se non per necessità. Intanto la sindaca Lia Burgalassi ha ringraziato i volontari.

“Sono spuntati ovunque mi ha detto uno dei titolari della attività del centro commerciale Vallescaia. Sono i volontari della Colonna Mobile Regionale inviati qui in supporto dall’assessora regionale che ringrazio. Associazioni di volontariato di ogni colore, che arrivano da tutta la Toscana, insieme a quelle del nostro territorio e ai tanti vigili del fuoco stanno operando con dedizione, competenza e professionalità. Cecina i ringrazia tutti”.