Tor del Sale, la fine di un’era: abbattute le storiche ciminiere

Piombino (Livorno), 29 ottobre 2024 – La fine di un’era. Questo martedì 29 ottobre non può essere definito diversamente. Alle 10 in punto le due ciminiere della centrale elettrica Tor del Sale sono state abbattute restituendo alla linea di costa il suo panorama originale. Una giornata ’storica’ per Piombino.

La centrale è ferma da dieci anni, si trattava di un impianto ad olio combustibile realizzato da Enel nel 1977 e ormai non più rispondente ai criteri ambientali di oggi. Da oltre due anni è in corso la bonifica e lo smantellamento della centrale ad opera della ditta specializzata Perino Piero.

Per questo intervento sono state prese una serie di misure di sicurezza di concerto con la Prefettura e il Comune. Le strade sono state chiuse nei pressi di Piombino. Inoltre era stato vietato il sorvolo dell'area con i droni e sarà in vigore un divieto di avvicinamento, accosto, navigazione e stazionamento nello specchio di mare di fronte alla ex centrale. Anche le spiagge vicine saranno monitorate.

Le ciminiere sono state abbattute con microcariche esplosive posizionate alla base per causarne il collasso strutturale.