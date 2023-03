La Vaccaro rompe anche con Italexit: lista civica a destra

Costanza Vaccaro

Livorno, 18 marzo 2023 – Costanza Vaccaro pare stia pensando a una lista civica per le elezioni amministrative. Ma non per candidarsi a sindaco, come ha già fatto in passato, bensì per portare acqua al mulino del centrodestra. Quello stesso schieramento politico dal quale la Vaccaro è uscita (se ne è andata dalla Lega sbattendo la porta) dopo i rumors sulla sua insoffertenza verso i vertici del Carroccio in occasione della campagna elettorale per le politiche del settembre scorso. Lo ha fatto per correre sotto le insegne di Italexit di Paragone, ma i bene informati a quanto pare danno per certo anche questo ‘divorzio’. La loro è stata una ‘unione politica’ consumatasi troppo velocemente come un fuoco di paglia?

Questo riavvicinamento della Vaccaro al centrodestra (dopo le voci sulla sua richiesta di entrare prima in Fratelli d’Italia, poi in Forza Italia) sembra stia spaccando il centrodestra stesso. Certo è che fa gola il suo ‘tesoretto’ di voti: alle amministrative del 2019 ottenne ben 1007 preferenze (contro le 594 di Giulia Pacciardi, capolista) che la fecero la consigliera comunale più votata a Livorno.

Nella possibile lista civica della Vaccaro, dalle voci che circolano, pare ci siano stati contatti con Pasquale Lamberti. Ma se fosse così, come si potrebbe conciliare l’aspirazione della ‘pasionaria’ a riavvicinarsi al centrodestra presentando un ben noto esponente del Pd che ha dato battaglia nel ‘partitone’ sia durante il tesseramento, sia nella campagna per le primarie vinte dal Elly Schlein?

La Vaccaro ci ha abituati ai suoi continui cambi di fronte: cresciuta politicamente nelle fila dell’Udc, è passata al Popolo delle Libertà, per arrivare al Nuovo Centro Destra (di Angelino Alfano) fino alla Lega. Dopodiché l’avvicinamento a Italexit di Gianluigi Paragone.

Monica Dolciotti