Il caso Luca Tacchi, parà della Folgore e segretario della Lega a Livorno: “Le cariche sono compatibili, non mi dimetto”

Luca Tacchi con Susanna Ceccardi

Livorno, 18 marzo 2023 – “Non ho intenzione di dimettermi, visto che il combinato disposto che disciplina l'argomento concede, ad excludendum, i diritti costituzionali previsti dall'articolo 49 della Costituzione”.

Lo sostiene il nuovo segretario locale della Lega a Livorno, Luca Tacchi, maresciallo capo della Folgore, rispetto a un servizio del Corriere Fiorentino on line.

"Vi sono tre sentenze dei Tar di Umbria, Piemonte e Veneto che chiariscono puntualmente il combinato disposto (articoli 1483 e 1350 del Tuom), incanalando bene la fattispecie e garantendo i diritti costituzionali ex art. 49”, spiega Tacchi, che aveva peraltro già dichiarato di non essere stato raggiunto per questo incarico politico “da nessun provvedimento o richiamo” da parte dei suoi superiori.

Già in passato il Carroccio aveva avuto problemi simili in Toscana: Marco Curcio, consigliere comunale a Prato, alla fine ha dovuto lasciare il partito.