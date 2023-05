Basket, clamoroso in casa Pielle: si dimette il presidente Creati

Livorno, 23 maggio 2023 – Clamoroso colpo di scena in casa Unicusano Pielle Livorno. Il presidente Roberto Creati stamani ha rassegnato le dimissioni.

Qui di seguito il suo comunicato che ha inviato alla stampa cittadina.

"Oggi ho rassegnato le mie dimissioni, irrevocabili, dall’incarico di Presidente e General Manager della UNICUSANO PIELLE LIVORNO SSD a RL e sto coordinandomi con gli altri soci per recedere dalla compagine sociale. La mia decisione è maturata in questi ultimi mesi, viste le difficoltà a condividere con il Consiglio di Amministrazione le linee guida sulla conduzione della Società. Ringrazio i soci, i giocatori, le giocatrici, i tecnici, i partner, i collaboratori e i dirigenti con cui ho condiviso questo mio secondo percorso, da dirigente, all’interno della Pielle a partire da luglio 2017. Un ringraziamento particolare ai tifosi per il loro continuo sostegno e a tutti gli appassionati, sia quelli che già seguivano la nostra squadra che quelli che si sono avvicinati, in questi anni, a questo fantastico sport, regalandomi una soddisfazione almeno pari a quella generata dai risultati sportivi. A tutti il mio sincero augurio per i migliori successi sportivi e personali. Roberto Creati”