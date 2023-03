Basket, la Libertas strapazza Oleggio (90-59) e si prende di prepotenza il comando della classifica / Foto e Video

Libertas (Foto Novi)

Livorno, 26 marzo 2023 – La Libertas non delude, (stra)vince contro Oleggio 90-59 e si prende con prepotenza il primato in classifica, alla luce del ko rimediato dai cugini-rivali della Pielle battuti dalla Fulgor Omegna, quando mancano soltanto 6 giornate alla fine della regular season.

La squadra di Andreazza con questa conquista l’ottava vittoria consecutiva nonostante «l’aspettativa di dover vincere per forza» al termine di una partita dominata contro un avversario in affanno e con poche idee.

La pratica Oleggio è stata archiviata da Fantoni e Co. con una prova di carattere e di grande solidità difensiva in cui a far la differenza è stata la qualità tecnica del roster e alla maturità di una squadra ben amalgamata in campo che nell’arco dei 40’ non ha mai perso il controllo della partita, anzi, ha tenuto a ben vedere sempre a debita distanza gli ospiti dal +20 in su.

Devastante poi la sequenza di triple inanellate dal trio Forti, Fratto, Saccaggi prima dell’intervallo, insieme alla bomba da centrocampo scagliata sulla sirena dall’ottimo Bargnesi che ha fatto impazzire il PalaMacchia (top scorer di serata con 15 punti) e che vale il +14 all’intervallo sul 54-30 Il colpo del ko è arrivato a metà quarto quarto con la schiacciata di Fantoni del +22 sul 79-57 da palla recuperata di Bargnesi, mettendo di fatto la parola fine alla partita.

Da quel momento Libertas in scioltezza verso l’ennesimo successo di stagione con forza e personalità da vendere. Adesso serve continuare a tenere il piede schiacciato sull'acceleratore in vista di un finale di stagione regolare tutt’altro che semplice, con un derby ‘crocevia di stagione’ contro i cugini-rivali della Pielle che si fa sempre più vicino.

Francesco Ingardia

