Basket, Livorno in clima derby: Libertas e Pielle, a chi il calendario più ostico?

Diouf e Rubbini (Pielle), Fratto e Ricci (Libertas) il confronto durante un incontro (Foto Novi)

Livorno, 22 marzo 2023 – Adesso si può dire: quando mancano solo 7 partite al termine della regular season, la fuga delle livornesi Libertas e Pielle appare corposa ed evidente. Attualmente entrambe le squadre labroniche sono a +4 da Vigevano a quota 38 punti, con 19 partite vinte e 4 perse per tutte e due.

Ma la lotta per staccare il biglietto per i playoff è tutt’altro che chiusa. Posto che l’obiettivo minimo di accesso ai playoff si conquista piazzandosi nelle prime quattro posizioni, è legittimo chiedersi chi goda tra Libertas e Pielle del calendario più favorevole.

Può sembrare una domanda banale perché una società e un roster che ambiscono al salto di categoria in A2 non possono avere di fronte a se’ calendari “facili”. Ma almeno sulla carta, calendario alla mano, quello della Libertas si presenta come un vero tour de force di fine stagione rispetto agli impegni della Pielle.

Il calendario

La partita casalinga della Libertas di domenica contro Oleggio è quasi da 1 fisso, ma il filotto successivo contro Vigevano, Pielle, Piombino e Herons appaiono nel sfide d’alta quota.

Contro Vigevano (in trasferta) sarà scontro al vertice tra prima e seconda in classifica. Dopodiché, il derby con la Pielle del 5 aprile vale il primato, nonostante rimanga a prescindere "una partita a sé”. Poi di nuovo in trasferta con la rocciosa Piombino in piena corsa playoff e infine il crocevia di stagione alla terzultima di campionato contro una Herons Montecatini in forma smagliante e protagonista indiscussa di questa prima parte di 2023.

La Pielle, dal canto suo, di impegni “proibitivi” ha il derby (per inverso) e la trasferta di Vigevano. Certamente più abbordabili, sempre e tassativamente sulla carta, sembrano le partite contro Omegna, Pavia, Borgomanero, Sangiorgese e Langhe Roero. Quello che la Libertas tenterà di fare è portare a suo vantaggio il calendario a lei sfavorevole, dal momento che confrontarsi già adesso con le grandi del girone costringe Andreazza e i suoi a mantenere la barra dritta della concentrazione, arrivando col vento in poppa a giocare sfide calde di un certo tipo come quelle a eliminazione al meglio delle 5 dei playoff.

Il rush finale

Il vantaggio invece della Pielle e di coach Cardani potrebbe essere quello di gestire al meglio nelle prossime settimane le rotazioni, recuperando gli infortunati in vista del derby spartiacque, per arrivare allo scontro con Vigevano con la certezza dei playoff nel taschino.

In un girone di ferro come questo però, niente è da dare per scontato. Non ci resta che vivere fino all’ultimo colpo di sirena questo finale di regular season, per tuffarci subito dopo a capofitto nei playoff per la promozione in A2. Francesco Ingardia