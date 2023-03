Basket, Livorno in clima derby: per il Modigliani Forum è il terzo sold-out della stagione

Modigliani Forum (Foto Novi)

Livorno, 22 marzo 2023 – Non c’è due senza tre. Per la terza volta in stagione sarà tutto esaurito al Modigliani Forum in vista del derby più atteso dell’anno tra la Maurelli Libertas Livorno 1947 e l’Unicusano Pielle Livorno, in calendario il prossimo 5 aprile e valevole per la 26esima giornata del campionato di serie B Old Wild West, girone A.

La comunicazione ufficiale è arrivata nella tarda serata di lunedì tramite nota della società amaranto. Ciò lo dimostra anche la comparsa della scritta "non disponibile online" a chi tenta (invano) di accaparrarsi un biglietto sulla piattaforma vivaticket.com, cui era stata affidata la vendita digitale dei tagliandi.

La notizia, di per sé, ormai non stupisce più in quanto naturale (ri)conferma della crescita esponenziale del movimento cestistico della città di Livorno e di quanto questo stia raggiungendo fasce di popolazione sempre più ampie, frutto soprattutto delle prestazioni sportive d’alta fascia delle cugine-rivali della palla a spicchi.

Fatto invece che ha del clamoroso è la rapidità con cui si è arrivati al "tutto esaurito”, se si considera l’impresa ardua di gremire in così poco tempo il Modigliani Forum (impianto da ottomila posti a sedere). Dall’8 al 21 marzo tutti i posti a disposizione sono stati assegnati, ovvero oltre due settimane prima dell’evento, per una partita oltretutto calendarizzata in un turno serale e infrasettimanale di campionato.

Per la città di Livorno si tratta, come dicevamo in apertura, del terzo sold-out in soli quattro mesi. Il primo risale allo scorso 8 dicembre, primo derby d’andata nel giorno dell’Immacolata vinto di un soffio (61-59) dalla Pielle. Del 23 febbraio scorso invece il secondo pienone, quando il Modigliani Forum (tinto d’azzurro) ospitò l’Italbasket di coach Gianmarco Pozzecco in un match contro l’Ucraina valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali Fiba. Francesco Ingardia