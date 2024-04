Figline-US Livorno 2-1, un ko che fa malissimo. Altra pessima prestazione amaranto

Figline 14 aprile 2024 – Al peggio non c’è mai fine. Brutta sconfitta e pessima prestazione per l’Unione Sportiva Livorno che perde per 2-1 contro il Figline.

Gli amaranto passano in vantaggio con Giordani, ma l’ingenua espulsione di Brenna a fine primo tempo cambia tutto e permette ai padroni di casa ribaltare il risultato prima con Torrini e poi con Bruni su rigore.

Una prestazione brutta e un atteggiamento che lascia a desiderare, con i soli Luci e Bellini a sputare sangue, figlia anche di una squadra con evidenti limiti tecnico-tattici. Cambio di modulo per mister Niccolò Pascali che passa alla difesa a quattro ed elimina gli esterni offensivi.

Resta titolare Lorenzo Facchetti con Luis Frroku, all’esordio da titolare, e Felipe Curcio sugli esterni mentre al centro della difesa Andrea Ronchi e Duccio Brenna. A centrocampo intoccabili Niccolò Nardi, Andrea Luci e Filippo Bellini mentre alle spalle della coppia d’attacco formata da Sacha Cori ed Elia Menga, Giulio Giordani che torna di fatto al suo ruolo naturale.

Dopo una prima fase di studio con gli amaranto avanti con un baricentro altissimo la prima vera occasione è per i padroni di casa con Facchetti costretto a una bella parata. Scoccata la mezz’ora però l’US Livorno passa in vantaggio con Giordani che, servito da Menga, piazza bene il pallone dopo una serie di dribbling.

Ospiti che, galvanizzati dal vantaggio, iniziano ad alzare i ritmi costringendo il Figline a sbagliare la fitta trama di passaggi. Allo scadere del primo tempo però gli amaranto rimangono in dieci per l’espulsione, a tempo praticamente finito, di Brenna. Il difensore si macchia così di un cartellino rosso falciando Zellini lanciato in area di rigore.

Un intervento duro, da arancione, ma che forse è stato troppo severo considerando che gli amaranto erano posizionati a difesa schierata.

Secondo tempo che riparte senza particolari rischi con mister Pascali che si cautela inserendo Fancelli e l’esordiente Marinari per dare sicurezza, esperienza ma anche vivacità alla partita. Proprio quando il Figline, nonostante la superiorità numerica, sembrava non creare particolari pericoli è arrivato il pareggio di Torrini che insacca di testa il cross di Diarra.

Padroni di casa che crescono e provano a trovare il vantaggio aumentando i ritmi di gara. Al minuto 80 però l’ennesimo episodio in favore del Figline. Facchetti prima fa una bellissima parata di reazione su un tiro ravvicinato di Bruni, ma sulla respinta commette l’ingenuità di stendere Saccardi lanciato sul pallone.

Dal dischetto Bruni incrocia il destro e porta in vantaggio i padroni di casa. Sale il nervosismo negli amaranto che continuano il leitmotiv delle zero occasioni concrete in fase offensiva anche negli ultimi disperati minuti.

Il Figline addirittura prova a segnare la terza rete sfruttando i numerosi errori in fase di impostazione. Arriva così il triplice fischio con l’US Livorno che conferma il periodo negativo non solo delle ultime partite, ma, onestamente, di tutta la stagione. Amaranto che scivolano così all’ultimo posto dei playoff venendo scavalcati dal Tau Calcio.

Il tabellino

Figline-Livorno 2-1

Figline (4-3-3): Pagnini; Dema, Simonti, Ficini, Zellini; Torrini, Sesti, Cavaciocchi (57' Saccardi); Diarra (84' Costantini), Bruni (94’ Iaiunese), Zhupa. A disposizione: Simoni, Fiore, Lebrun, Bonaviti, Banchelli, Masini. All. Tronconi US Livorno (4-3-1-2): Facchetti; Frroku (54' Marinari), Ronchi, Brenna, Curcio; Nardi, Luci (65' Likaxhiu), Bellini; Giordani (Dal 46’ Schiaroli); Menga (54' Fancelli), Cori (73' Rossetti). A disposizione: Albieri, Frati, Carcani, Vallini. All. Pascali Arbitro: Lascara di Matera Reti: 30' Giordani, 72' Torrini, 82' rig. Bruni Note: angoli 1-6, ammoniti Curcio, Sesti, Luci, Bruni e Bellini, espulso Brenna, recupero 1'+5’