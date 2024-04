Figline-US Livorno, le pagelle: bene Bellini, uomo ovunque. Brenna, grave ingenuità

Figline, 14 aprile 2024 – Ecco le pagelle amaranto nella sfida con il Figline

Facchetti 5.5: Due belle parate poi l’errore sfortunato che causa il rigore e condanna gli amaranto. Frroku 5.5: Diarra è un cliente scomodo e spesso lo salta. Ma resta un ragazzo su cui puntare. (Dal 54’ Fancelli 5: Si vede che è in ritardo di condizione, ma è anche capibile visto lo scarso minutaggio riservatogli in questa stagione). Ronchi 5: Si dimentica di Torrini in occasione del pareggio. Brenna 4.5: Ingenuità che lascia in dieci i suoi compagni per tutto il secondo tempo. Il cartellino rosso è stato severo, ma il fallo, nettissimo e in ritardo, assolutamente evitabile. Curcio 5.5: Torna sulla corsia mancina, ma non riesce a fare la differenza. Giornata no anche per lui. Nardi 5: Sfiora la rete nel primo tempo, poi sparisce dal campo. Luci 6: Parte fortissimo e in quinta marcia poi i quaranta gradi all’ombra prendono il sopravvento e perde di lucidità e condizione. Ma difficile trovare un giovane quarantenne che corre quanto lui. (Dal 65’ Likaxhiu 5: Due palloni toccati in mezz’ora, quelli scaricati dagli attaccanti dopo il pareggio e il vantaggio del Figline) Bellini 6.5: L’instancabile motorino del centrocampo è praticamente ovunque, sia in fase difensiva che quando c’è da ripartire. L’ultimo a mollare e, forse, l’unico che sembra tenere davvero alla maglia. Giordani 6.5: Il Cobra torna a mordere e lo fa alla prima vera occasione utile. (Dal 46’ Schiaroli 5: Prestazione da dimenticare contro una squadra normale, fatta diventare gigante) Menga 5.5. Si dà tantissimo da fare correndo e recuperando innumerevoli palloni. Nonostante l'assist appare però spaesato nel tandem offensivo, meglio sulla fascia. (Dal 54’ Marinari 5.5: Esordio da incubo anche se l’impegno e il guizzo tra le linee ci sono assolutamente. Da riprovare in altre occasioni). Cori 5: Si vede pochissimo in area di rigore, passo indietro rispetto all’ultima partita quando il suo ingresso aveva ribaltato gli equilibri. (Dal 74’ Rossetti 5: Provato come mossa disperata dopo il pareggio dei padroni di casa, si fa vedere con un paio di tiri veramente imprecisi).