Follonica Gavorrano-Livorno 1-0, le pagelle. Goffredi difende bene, Luis Henrique oscurato

Gavorrano, 17 marzo 2024 – Ecco le pagelle del Livorno dopo il match con il Gavorrano. Facchetti 5: Provvidenziale in più occasioni, ma l’erroraccio del primo tempo pesa tantissimo e costa caro agli amaranto. Stranamente insicuro sulle uscite. Schiaroli 5: Lento e in ritardo, giornata no per lui che viene sostituito nell’intervallo. (Dal 46’ Brenna 6: Si immola sul tiro Pino tenendo accese le speranze della squadra). Tanasa 5.5: In costante difficoltà con gli attaccanti del Follonica Gavorrano che arrivano più volte al tiro Curcio 5.5: Può fare di più, nel terzetto difensivo rende meno che sull’esterno. Camara 6: Servito poco nel primo tempo, torna a macinare metri nel secondo. Bello il duello tecnico-tattico con Mauro. Bellini 6: Prova a reggere il centrocampo da solo, ma non basta. (Dall’82 Tenkorang sv). Luci 5.5: Affaticato rispetto alle ultime uscite. (Dal 76’ Carcani 6: Un quarto d’ora di lotta) Nardi 5.5: Parte bene trovando anche numerosi spunti interessanti, col passare dei minuti si eclissa dal gioco. Goffredi 6: Difende bene, sembra più sicuro. (Dal 76’ Savshak 5.5: Troppe imprecisioni) Giordani 5.5: Lo spunto di testa e la conseguente traversa gridano ancora vendetta. Da lui ci si aspetta molto di più. Luis Henrique 5: Corre tanto, ma tocca pochi palloni e viene oscurato dalla difesa di casa. (Dal 57’ Cori 5.5: Centimetri e forza fisica non bastano).