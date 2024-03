Livorno ko con il Follonica Gavorrano, sconfitta pesante al Malservisi-Matteini

Bagno di Gavorrano 17 marzo 2024 – Sconfitta pesante per l’Unione Sportiva Livorno che perde per 1-0 contro il Follonica Gavorrano.

Decisiva la partenza sprint dei padroni di casa e l’errore decisivo di Facchetti che al 37esimo regala il pallone ad Ampollini. Gli amaranto dunque, complici anche i risultati di Pianese e Grosseto, sprofondano così al quarto posto in classifica. Mister Fossati, fuori per squalifica, opta per il 3-5-2 che vede Lorenzo Facchetti in porta seguito da Lorenzo Schiaroli nel braccetto difensivo a tre con Andrei Tanasa e Felipe Curcio.

A centrocampo, sugli esterni, Alpha Camara e Lorenzo Goffredi mentre in cabina di regia capitan Andrea Luci insieme a Filippo Bellini e Niccolò Nardi. In attacco invece il tandem è composto da Giulio Giordani e Luis Henrique. Dopo soli venti secondo il Follonica Gavorrano rischia di passare immediatamente in vantaggio con Regoli che sfrutta un’incertezza della difesa amaranto per colpire a botta sicura e a porta sguarnita, ma Tanasa respinge sulla linea. I padroni di casa continuano a spingere tantissimo e ancora una volta si rendono pericolosissimi con Dierna che colpisce una traversa su una mischia.

La pressione del Follonica Gavorrano continua mettendo in difficoltà gli amaranto che nei primi cinque minuti subiscono non poco l’offensiva avversaria.

La partita continua su ritmi altissimi ma l’US Livorno fatica a trovare spazi giusti rendendosi praticamente mai pericoloso. Superata la mezz’ora il vantaggio meritato del Follonica Gavorrano con Ampollini che approfitta di un erroraccio di Facchetti in uscita per avventarsi per primo sulla palla vagante lasciata dal numero uno amaranto.

Il primo tempo termina con due tiri dell’US Livorno da parte di Bellini e Nardi, entrambi però deboli che si depositano sul fondo. La seconda frazione riparte con gli amaranto che provano immediatamente a riequilibrare la partita, ma è attenta la difesa di casa che sventa e copre bene i cross che arrivano dalle corsie.

Follonica Gavorrano che però riprende le misure e si rende nuovamente pericoloso con Pino, il cui tiro viene murato da Brenna, e Mauro che in mischia colpisce a rete da due passi trovando il miracolo di Facchetti.

Il numero uno amaranto protagonista ancora con altrettante paratone su Regoli e Nardella. Da quella che poteva sembrare una partita a senso unico nasce, scattata l’ora di gioco, un tentativo di reazione d’orgoglio degli amaranto che colpiscono una traversa con Giordani che in tuffo di testa centra in pieno l’incrocio dei pali.

L’intensità amaranto prosegue e la squadra assume un atteggiamento completamente offensivo anche se, sia per l’attenta difesa di casa che per la sterilità dell’attacco dell’US Livorno, non si registrano particolari pericoli dalla parte di Filippis. La partita finisce così con gli ultimi disperati traversoni ma a portarsi tre punti pesantissimi è il Follonica Gavorrano che si conferma al primo posto.

Il tabellino

Follonica Gavorrano-Livorno 1-0 Follonica Gavorrano (3-4-1-2): Filippis; Dierna, Ampollini, Botrini; Grifoni (82' Souaré), Pignat, Lo Sicco, Mauro (76' Barlettani); Nardella (76' Ceccanti); Regoli (68' Mencagli), Pino (73' Macrì). A disposizione: Marenco, Brunetti, Modic, Bellini. All. Masi Livorno (3-5-2): Facchetti; Schiaroli (46' Brenna), Tanasa, Curcio; Camara, Bellini (82' Tenkorang), Luci (76' Carcani), Nardi, Goffredi (76' Savshak); Giordani, Luis Henrique (57' Cori). A disposizione: Albieri, Menga, Sabattini, Likaxhiu. All. Fossati Arbitro: Virgilio di Agrigento Rete: 37' Ampollini Note: angoli 6-1, ammonito Dierna, Giordani, Ampollini, Cori e Botrini, recupero 1' e 5’