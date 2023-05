Follonica Gavoranno-US Livorno 1-2, le pagelle: Bruzzo, ottima partita

Gavorrano (Grosseto), 7 maggio 2023 – Ecco le pagelle degli amaranto nella sfida contro il Gollonica Gavorrano.

Bagheria 6: Attento e preciso sugli anticipi, tra i pali torna a dare sicurezza. Fancelli 6.5: Non concede niente, partita di spessore. Benassi 6.5: Mette pressione sugli avversari costringendoli a sbagliare. Giuliani 7: Difesa e attacco, grinta, corsa e un mancino educatissimo. Si conferma uno dei migliori della stagione e un punto fondamentale di ripartenza per il prossimo anno. Lorenzoni 6: Peccato per la doppia occasione nel primo tempo, ma per il resto difende con dignità la sua corsia. Pecchia 6: Novanta minuti di grinta e corsa. Esce stremato tra gli applausi, ma c’è da migliorare dal punto di vista tecnico. (Dal 71’ Bamba 6: Un tiro sterile e una clamorosa occasione a porta vuota divorata. Poi la rete del raddoppio nel finale) Luci 6.5: Chiude la stagione con l’ennesima prestazione super. In fase di non possesso palla è praticamente un muro. (Dall’87’ Russo sv). Lucarelli 6: Nonostante qualche cross non precisissimo si fa sempre trovare pronto sia in attacco che in difesa. È praticamente ovunque, non tira mai la gamba indietro. (Dal 62’ Zanolla 6: Impatto sufficiente a gara in corso). Bruzzo 6.5: Ottima partita per lui, sfiora più volte la rete, ma si tratta di fortuna. (Dal 94’ Razzauti) Greselin 6: Dirige con esperienza l’orchestra delle azioni amaranto. Sui suoi piedi capitano molte occasioni che però spreca malamente. Lucatti 6: Lotta e tiene il pallone, gioca sempre al servizio della squadra, ma il guizzo finale è totalmente assente. Oltre i suoi limiti. (Dall’80’ El Bakhtaoui 6.5: Entra bene in partita e propizia il raddoppio. Sprazzi di quell’ottimo giocatore tanto decantato).