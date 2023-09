Il Livorno in Coppa parte con il piede giusto: 2-1 a Seravezza. E arriva anche la firma di Sasha Cori

Seravezza (Lucca), 2 settembre 2023 - Vince e convince l’Unione Sportiva Livorno 1915 che nella prima uscita stagionale non delude i 200 tifosi presenti a Seravezza passando il primo turno di Coppa Italia con il risultato di 2-1.

Le foto del match

Allo stadio «Buon Riposo» la squadra di mister Giancarlo Favarin gioca bene e mostra segnali importantissimi e confortanti per l’esordio in campionato, fissato per la prossima settimana. Nonostante lo svantaggio iniziale l’US Livorno è molto brava a non scomporsi e, dopo aver acciuffato il pareggio con Cesarini, trova anche il guizzo finale con Giordani.

Gli amaranto si presentano con il 4-3-1-2 composto da Valerio Biagini in porta, sugli esterni Tommaso Nizzoli e Leonardo Brisciani mentre al centro Duccio Brenna e Matteo Ronchi. In mediana capitan Leonardo Bartolini insieme a Niccolò Nardi e Filippo Bellini mentre, a ridosso dell’unica punta Leonardo Mutton, la coppia di trequartisti composta da Alessandro Cesarini e Giulio Giordani.

I padroni di casa si fanno subito sentire dopo soli sei minuti passando in vantaggio con Putzolu, bravo a sfruttare bene un cross dalla sinistra di Camarlinghi. Gli amaranto però reagiscono subito e trovano immediatamente il pareggio con «Il Mago» Cesarini che sigla il primo gol del Livorno 2023-24 e il primo della stagione dopo una bella azione personale.

La squadra di mister Giancarlo Favarin prende fiducia e inizia a tessere le proprie trame di gioco grazie anche a un ottimo lavoro dei centrocampisti e, soprattutto, di un reparto offensivo che sembra dare ottimi segnali d’intesa. È così che il secondo tempo si apre con una doppia azione da parte di Giordani: dopo pochi giri di orologio il numero 77 spara a lato un pallone da posizione invitante mentre, al 52esimo, si fa perdonare per l’errore precedente siglando con un tiro a incrociare a tu per tu con il portiere Lagomarsini.

Prova a reagire il Seravezza Pozzi con un tiro a giro di Camarlinghi su cui il portierino amaranto Biagini deve immolarsi con una pregevole parata con la mano di richiamo. Passano i minuti e nonostante le squadre sembrino stanche c’è comunque una buona intensità da entrambe le parti. I padroni di casa, infatti, tentano di riacciuffare il pareggio mentre gli amaranto si difendono bene e ripartono con decisione anche con i subentrati. Proprio uno di questi, Giuseppe Palma, ha colpito un palo a pochi passi dalla linea di porta.

Concitatissimi poi i minuti finali dove la difesa dell’US Livorno è stata chiamata a compiere gli straordinari, portiere compreso che, al 50esimo, si reso protagonista di una bella parata a tempo scaduto. Dunque dopo questa partita sicuramente ci sono tantissimi aspetti e segnali positivi a partire dall’ottima quadratura della squadra e l’alchimia generale vista in campo, soprattutto quella del reparto offensivo.

Sicuramente da migliorare, ma assolutamente migliorabile, l’attenzione della difesa sui cross alti e gli spioventi da calcio piazzato. Ma sicuramente una bella vittoria aiuta sicuramente tutto l’ambiente amaranto a guardare con speranza al futuro di questa stagione.

Cori, è ufficiale

Intanto arriva l’ufficialità di Sasha Cori. “L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato l’attaccante Sacha Cori, classe 1989, 400 presenze e 82 gol in Serie C.

Cori, prima punta di un metro e 90 centimetri, ha sempre giocato nei professionisti. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Ternana, Isola Liri, Sangiovannese, Carrarese, Empoli in Serie B, Entella, Venezia, Cosenza, Arezzo, Siena, Santarcangelo, Monza, AlbinoLeffe e Alessandria, dove ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione.

IL TABELLINO di Seravezza-Livorno 1-2

Seravezza (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Maffei, Lopez Petruzzi, Ivani; Bedini, Granaiola (60' Mugelli); Brugognone (60' Sforzi), Putzolu, Camarlinghi; Benedetti, Brugnone. A disposizione: Mariani, Forte, Conti, Loporcaro, Maccabruni, Del Rosso, Mannucci All. Amoroso

US Livorno (4-3-1-2): Biagini; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini (72' Luci), Bartolini, Nardi (66' Menga); Cesarini; Giordani, Mutton (67' Palma). A disposizione: Albieri, Savshak, Frati, Ferraro, Camara, Kosiqi, All. Favarin

Arbitro: Zammarchi di Cesena

Reti: 6' Putzolu, 11' Cesarini, 52' Giordani

Note: angoli 3-4, ammoniti Bedini, Ronchi, Bartolini recupero 2'

di Filippo Ciapini