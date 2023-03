"Il pari non è da scartare, questo Livorno è in ripresa"

Collacchioni

Livorno, 20 marzo 2023 – Leonardo Collacchioni non vuole sottovalutare il pareggio ottenuto dal Livorno a Ostia. Certo, ci si aspettava una vittoria per ripartire con il piede giusto, ma al tecnico al ritorno in panchina dopo tre mesi, la squadra non è dispiaciuta.

"E’ un campo difficile, loro sono una squadra tosta che sta lottando per la salvezza: sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Noi, malgrado le assenze e le difficoltà del momento, siamo arrivati con il giusto atteggiamento ed alla fine veniamo via con un risultato positivo ed una buona prestazione".

"Sicuramente – ammette Collacchioni – ci sono ancora delle problematiche su cui dobbiamo lavorare, ma oggi abbiamo messo un primo mattoncino".

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico spiega: "L’assenza di Fancelli ci ha messi in una condizione diversa da quella a cui siamo abituati, Camara ha comunque fatto la sua partita e mi è piaciuto".

"Nella gara con l’Ostia Mare – ha detto ancora Collacchioni – c’era voglia di fare risultato. Peccato per il gol preso in un’azione in cui abbiamo commesso diversi errori, eravamo stati bravi a sbloccarla subito. Comunque ripeto, il risultato, alla fine, mi soddisfa. Baricentro troppo basso? Venivamo da una sconfitta particolare e questo un po’ ti condiziona, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a riprendere metri. Ora dobbiamo ritrovare fiducia per avere più coraggio in fase di costruzione. Quella che abbiamo vissuto è stata una settimana particolare, per me in primis: avevo una grande voglia ed ho cercato di trasmetterla ai ragazzi. Giovedì, poi, è arrivato l’infortunio di Fancelli che ci ha costretti a trovare nuove soluzioni. Adesso, durante la sosta, lavoreremo sia sul campo che sulla testa: vogliamo fare più punti possibili da qui alla fine".