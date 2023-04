La Libertas Maurelli Livorno sconfitta a Vigevano (73-60). E mercoledì c’è il superderby

Vigevano, 2 aprile 2023 - La Libertas perde a Vigevano (73-60) e ora si ritrova a condividere il primo posto a 40 punti con la Pielle vittoriosa invece in casa contro Pavia. Niente meglio per alimentare l'attesa del superderby in programma mercoledì 5 aprile al Modigliani Forum.

Non è stato un pomeriggio facile, quello della Libertas in Lombardia, ma si era messo bene in conto. Vigevano doveva assolutamente vincere per mantenersi nella scia e la partita è filata via sul filo della tensione, soprattutto con le difese "tirate".

All'intervallo di amaranto di Andreazza sono andati con sole tre lunghezze di vantaggio (33-36) grazie a una bomba di Saccaggi. Non è un gran bel segno: la Libertas trova un avversario ostico, che ben si chiude e benissimo riparte. Al rientro dal riposo, infatti, la gara prende un'altra inerzia. Vigevano reagisce con vigore, si scuote, sorpassa e allunga nella “torcida”. Tanti errori degli amaranto nel terzo quarto, troppe palle perse e poca precisione al tiro.

Nell'ultimo quarto l'andamento cambia di poco: la Libertas non riesce ad avere fonti continue in attacco, anche perché Vigevano chiude bene e così il recupero è difficile. Broglia mette in difficoltà la difesa labronica, traccia la strada e realizza scavando il solco.

A 5'34" esce per quinto fallo Fantoni e a questo punto la montagna per la Libertas diventa più ardua da scalare, anche se sul 66-56 (a 3'20" dalla fine) esce per quinto fallo pure Broglia. Ma non c’è nulla da fare: Vigevano non perde la testa e chiude definitivamente il conto sul 73-60.

R. T.

