La Libertas si rimette in carreggiata: stavolta Desio va al tappeto (89-57) / Foto e video

Piombino (Livorno), 17 maggio 2023 – La Libertas Maurelli Livorno gioca contro Desio la gara 2 dei playoff di Serie B. La partita va in scena sul neutro di Piombino a causa della squalifica del campo dopo quanto accaduto al PalaMacchia in gara 1, vinta dai lombardi (rivedi cliccando qui). La Libertas è costretta a vincere per ristabilire la parità.

Mille presenze circa al PalaTenda, ennesima dimostrazione d’amore dei tifosi libertassini verso i propri beniamini, come segno massimo di vicinanza alla squadra, finita nel mirino della giustizia sportiva dopo i fatti di gara-uno.

STARTING FIVE LL: Forti Ricci Fratto Lucarelli Fantoni DE: Tornari Maspero Mazzoleni Fioravanti Lovato.

Primo Quarto (24-14)

Primi punti per la Libertas dalla lunetta, con Amos Ricci che trasforma uno dei due tiri liberi dopo il fallo subito in penetrazione (1-0). Lucarelli con un bel jumper riduce lo svantaggio iniziale dei suoi dopo 6 punti ben realizzati da Desio (7-6). Un paio di minuti con errori in attacco da ambo le parti, con ritmi di gioco vertiginosi, con continui contropiedi e transizioni avviate.

Entrambe, Desio e Libertas, imprecise al tiro nei primi 5’ di gioco. Il punteggio cambia con i due punti, di forza e caparbietà, di Fantoni, centro della Libertas con la casacca numero 8. Mini parziale di 5-0 con la tripla di Fratto (12-8). A 5.21” sul cronometro prime rotazioni per Andreazza, le stesse di gara-uno, con Sipala e Bargnesi sul parquet. Saccaggi fa il suo ingresso in campo pochi secondi dopo, in un campo, quello del PalaTenda, vale la pena ricordarlo, in cui fu protagonista poche settimane fa di un canestro formidabile, sulla sirena, all’over-time che permise alla doppia LL di battere una Solbat Piombino in quel momento in piena corsa playoff. Break di Andreazza e i suoi che si allunga sul 7-0, mettendo a referto la seconda tripla della serata, in transizione aperta nonostante Fratto e Sipala pronti a ricevere in area, dopo un recupero palla preziosissimo in difesa da parte della difesa amaranto. Coach Gallazzi chiama prontamente il time-out a 3.51” sul cronometro con le squadre sul 15-8. Maspero riduce lo svantaggio sul -5 dopo la trasformazione di due tiri liberi dalla lunetta. Saccaggi sgancia la prima bomba di serata che (ri)porta sul +8 la LL (18-10). In 20 secondi tre canestri delle due compagini, prima Tornari da 2, poi Sipala da 3 e di nuovo Tornari dal mid-range con un arresto e tiro di pregevole fattura (22-14), con 2.10” sul cronometro. Fantoni porta i suoi sul 24-14 dopo aver realizzato 2 tiri liberi. Libertas sul +10.

Libertas-Desio, gara 2 playoff sul neutro di Piombino (Foto Novi)

Secondo quarto (46-18)

Esordio playoff per Maralossou per la Libertas ad inizio secondo quarto, a sorpresa, rispetto alle rotazioni fatte dal duo Andreazza-Venucci, evidentemente per dare maggior freschezza alla manovra offensiva degli amaranto e al contempo per far rifiatare i big del quintetto libertassino. E proprio Maralossou porta la sua squadra sul +12 (26-14). Un pò in affanno Desio sin qui in questa gara-due, con l’attacco di coach Gallazzi che fa più fatica a trovare tiri puliti e ad aprire il campo con spaziature migliore. Bargnesi realizza due tiri liberi, aumentando il vantaggio della LL, sul +14 a 7.25” sul cronometro. Desio si sblocca soltanto con la tripla di Molteni in catch and shoot del 28-17 dopo oltre 4’ di attacchi sbagliati per Desio. Ricci fa vedere una delle sue arme per eccellenza, i due punti dal mid-range in arresto e tiro per il canestro del 30-17. Time-out a metà del secondo tempino, sponda Desio, praticamente scontato per Gallazzi per cercare spronare i suoi, in netta difficoltà in questo secondo quarto, con soltanto tre punti realizzati. Libertas vola letteralmente sul +25 con tante soluzioni facili in attacco, con Fratto, Fantoni e Lucarelli che fino a questo momento tagliano come burro la difesa dei brianzoli. A poco più di 2’ sul cronometro, Libertas avanti 42-17, Desio annichilita. Maspero rompe il digiuno dei suoi dalla lunetta con un libero che vale il quarto punto del secondo tempino dei Lombardi. Squadre all’intervallo lungo sul 46-18.

Solidarietà dei tifosi libertassini alle popolazioni dell'Emila Romagna (Foto Novi)

Terzo quarto (70-37)

Fantoni riparte insieme alla sua Libertas da dove si era concluso il secondo quarto, segnando due punti splendidi, in allontanamento, per il 48-18. Bargnesi prende fuoco con la terza tripla di serata (51-19). Maspero trova una tripla per Desio (51-22) con la speranza di dare nuova linfa e fiducia ai suoi compagni. Fratto però spegne subito le speranze brianzole piazzando altri due punti della sua partita (53-22). Lucarelli continua il suo show offensivo, con l’ennesima tripla in una serata sin qui da 14 punti (56-23). Canestrone di Fratto in step-back (58-25) da due punti, da giocatore di Nba, e Lucarelli incontenibile con 4 punti consecutivi. La Libertas sta facendo quello che vuole con Desio sin qui, riuscendo in tutto ciò che non era riuscita a fare, per meriti di Desio, va detto, i gara-uno. A metà secondo quarto punteggio sul 63-27. Gara sin qui assolutamente a senso unico. Fantoni prosegue il suo soliloquio con un fadeaway elegantissimo, facendo fare ciuff alla retina per i punti 64 e 65 di serata a 4’ dal termine della terza frazione di gioco. Anche Mancini trova spazio minutaggi e punti degni di nota per la Libertas, autore di 4 punti consecutivi (67-29), come dimostrazione plastica dello stato di grazia di serata della squadra livornese del presidente Consigli. Soltanto i liberi consentono a Desio di sfondare il tetto dei 30 punti dopo 28’ di gioco. Piccolo break di 8-0 dei Lombardi con il play Tornari che porta i suoi a quota 37, sfruttando al meglio una palla sanguinosa persa da Forti, uno dei pochissimi errori del capitano LL di questa serata. Fine terzo quarto 70-37 per la Libertas.

Ultimo quarto (89-57 finale)

Entrambe le compagini in campo con i quintetti titolari, nonostante il risultato e le sorti della partita siano appannaggio della Libertas. Sipala da tre punti porta i suoi a quota 73, e Ricci ruba palla e appoggia al vetro per il canestro del 75-37. Le rotazioni per Andreazza arrivano a 7’ dal termine, mandando in campo i giovani della Libertas per il garbage time. Desio di fatto alza bandiera bianca. La squadra è incappata in una serata no dopo la vittoria a sorpresa in gara-uno al PalaMacchia. Punteggio finale 89-57. Con questa vittoria la Libertas pareggia i conti della serie di questa semifinale playoff del tabellone 1. Parità perfetta quindi sull’1-1 e serie che si sposta a Desio, in Monza-Brianza. Per le due compagini il calendario ha prescritto loro 48 ore di riposo prima di gara-tre che si giocherà sabato 20 maggio, alle 20:30 al Palabancodesio. Gara-quattro invece andrà in scena lunedì 22 maggio, alle ore 21 al Pala Moretto, altro impianto sportivo della cittadina di Desio.