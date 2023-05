La Libertas a Castelfiorentino per gara 5 contro Desio: si gioca stasera alle 20,45

Livorno, 24 maggio 2023 – La Libertas Livorno e la sua truppa, insieme al suo popolo amaranto, migrano in quel di Castelfiorentino per disputare gara 5 delle semifinali playoff del tabellone 1 per la promozione in A2, contro l’Aurora Desio di coach Gallazzi.

Andreazza e i suoi scenderanno in campo sul parquet del PalaBetti questa sera, mercoledì, a partire dalle 20.45, in quello che di fatto è un elimination game. Chi vince accede alla finale del tabellone per sfidare Vigevano (che nel frattempo ha battuto San Vendemiano 3-0 nell’altra semifinale). Chi perde si qualifica per la Serie B1, o B d’eccellenza, per la stagione 2023/24 che partirà il prossimo ottobre con la stagione regolare.

La LL ha vissuto pertanto la vigilia di gara-cinque della serie contro Desio concentrata su due fronti: il primo ha visto il coaching staff impegnato al fine di far smaltire al meglio le tossine della trasferta in Brianza alla squadra condite da due gare (3 e 4) della serie rivelatesi altamente dispendiose da un punto di vista fisico e mentale. L’altro fronte ha visto protagoniste invece società e dirigenza in una ‘operazione diplomatica’ con le società di pallacanestro toscane limitrofe a Livorno al fine di concordare una casa, un palazzetto prestato per una sera, per disputare ‘la bella’ della serie. La scelta alla fine è ricaduta sul PalaBetti di Castelfiorentino, appunto, al termine di trattative piuttosto lunghe e dopo aver visto naufragare, si dice, diverse piste tra cui Piombino, Pistoia, Montecatini, e addirittura La Spezia.