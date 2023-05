La Pielle tiene botta per due tempi, poi crolla: Mestre si aggiudica anche gara 2 (75-63)

Venezia, 17 maggio 2023 – Al Taliercio la Pielle Unicusano gioca gara 2 dei playoff contro la Gemini Mestre. I ragazzi di Cardani devono conquistare la vittoria per riequilibrare le sorti dopo la sconfitta maturata in gara 1 (rivedi il match qui). Palla a due dalle ore 20.

Oltre a Loschi, fermato da un infortunio, nella Pielle manca anche Piazza che si è fatto male nella prima partita.

STARTING FIVE PL: Rubbini Campori Lo Biondo Diouf Lenti. ME: Conti Bortolin Mazzucchelli Bocconcelli.

Riscaldamento Pielle al Taliercio

Primo quarto (19-19)

Pronti via Lo Biondo mette a segno i primi due punti per la Pielle dal post basso. Risponde subito Mestre con Bortolin dal ferro (2-2). Già dai primi secondo Gemini, su indicazioni di Ciocca, difende a zona per cercare di creare densità sul pitturato ed imbrigliare il centro piellino Lenti. Bortolin segna i primi quattro per Gemini (4-2). Mazzucchelli perfeziona dal tabellone un'azienda nata dal recupero palla in difesa (6-2). Campori interrompe il mini break di 6-0 di Gemini appoggiando al tabellone. Bocconcelli sulla sirena dei 24” al buzzer beater piazza la tripla per il 9-4. Sempre con una tripla risponde Lo Biondo (9-7). Bortolin con movimento di base aggira in spin Lenti e va a canestro (11-7). Primi due punti per Lenti della partita con un floater di pregevole fattura (11-9). Prime rotazione in casa PL a 5’ dal termine del primo tempino con D’Ercole e Almansi sul parquet. Conti in penetrazione si sblocca per Mestre sfuggendo alla marcatura di Diouf (13-9). D’Ercole dall’angolo e piedi a terra sfrutta l’assist di Almansi per la prima tripla di serata (13-12). Time-out Gemini chiamato da Ciocca per cercare di spezzare il flow al tiro della Pielle quando sul cronometro manca poco più di 3 minuti. Bortolin alza la parabola per l’ottavo punto personale, piuttosto incontrastato al momento in restricted area (15-12). Almansi spara la bomba del 15 pari. Mestre replica subito dall’angolo con il tiro del 17-15 a 1 e 40” dalla fine del primo quarto. Rossi segna i punti 18 e 19 per la Gemini, subito prima dell’affondo in area di Diouf per la Pielle (19-17). D’Ercole dalla lunetta, su fallo di Sebastianelli per Mestre, chiude con i due liberi segnati la prima frazione di gioco. Punteggio al termine del primo quarto 19-19, perfetta parità.

Tifosi della Pielle al Taliercio

Secondo quarto (32-33)

Sebastianelli per la Gemini mette la tripla del 22-19 usciti dal break tra primo e secondo quarto. Almansi vola al ferro con una schiacciata sontuosa del 22-21, segnando sin qui il punto numero 5, su palla recuperata da Rubbini. Pielle coraggiosa e sfrontata, esattamente come chiesto da Cardani. Diouf spreca i due liberi del possibile sorpasso della PL dallo 0-2 iniziale. Campori prende una tripla ‘senza coscienza’, portando al vantaggio momentaneo 22-24, prima di essere riacciuffati dal mini break 4-0 di Mestre. Cardani chiama il time-out saggiamente non appena Conti penetra al ferro per il canestro del 28-24, 6.26 sul cronometro. Bortolin fa uscire forte Mestre dal time-out con una giocata da potenziale da 3 (30-26, solo 2 punti per il libero sbagliato). Conti segna il canestro del 32-26 in transizione, in contropiede dopo una palla banale persa dall’Unicusano su un passaggio di D’Ercole intercettato da Gemini.

Pielle che torna a farsi sotto, sul -1, con la tripla di Campori (32-31). D’Ercole porta davanti la sua Pielle, con una giocatore da incorniciare, dopo una splendida veronica che aggira tutta la difesa veneta, per il 32-33 a 2’ esatti dall’intervallo lungo. Time-out, il secondo, chiamato da Ciocca con 1.15 sul cronometro che, evidentemente, cerca di trovare nuovi punti di lettura, soprattutto in difesa, dato che la Pielle sta trovando migliori conclusioni al ferro dei suoi giocatori migliori. Cardani chiama anche lui un time-out a 46” dalla fine del secondo tempino per organizzare la giocata offensiva dei suoi ragazzi. Giocata che però non si concretizza e anzi, favorisce l’ultimo attacco del primo tempo a Mestre la quale, a sua volta non concretizza. Squadre a negli spogliatoi sul 32-33, Pielle avanti di uno all’intervallo.

Terzo quarto (56-42)

Rubbini porta sul 37-32 la Pielle, è un bel momento questo inizio di quarto per i biancoblù. E Campori da tre punti fa volare le triglie a 40 punti. Massimo vantaggio finora per una Pielle “cattiva” e concentrata quanto basta al momento.

Ma Mestre non ci sta, con Bortolin e Conti provano le triple e tentano di ribaltare il fronte recuperando un po’ di terreno: 38-40 a 6’13”.

Conti innesta la marcia con una bomba e riporta su Mestre (41-40), poi va a segnare su lunga di Bortolin, lucidissimo, che lo serve dalla distanza: 43-40, i veneti tornano avanti e si fanno più energici costringendo Diouf al secondo fallo su Bortolin.

A 4’08” time-out chiesto da Cardani. La Pielle sembra accusare un po’ il recupero in velocità di Mestre. Si ritorna in campo e Livorno non si schioda dai 40 punti, finché a 3’13” si va sul 48-40 per i padroni di casa.

Gira meglio a questo della partita la squadra veneta, galvanizzata dal rilancio e dal riacquisito vantaggio. La Pielle stringe i denti, cerca di restare in partita ma soffre di più adesso in fase di copertura: Mestre più veloce ed è 51-42 a 2’ dalla fine del quarto.

Conti si prende i suoi sulle spalle, spazia in ogni zona del campo e Mestre stacca sul 53-42. La Pielle patisce, non riesce a tenere il ritmo speso fino al momento in cui ha centrato i 40 punti.

Almansi stoppato da Bocconcelli è l’affondo che precede un altro time-out chiamato da Cardani.

Allo scadere Pellicano si iscrive a referto: 56-42 per Mestre la chiusura del terzo quarto.

Ultimo quarto (75-63 finale)

Almansi realizza (56-44) in modo stupendo incuneandosi nella difesa veneta e costringendo Sebastianelli al terzo fallo. La Pielle ci prova, ma Conti mette a segno un’altra tripletta (impatto devastante il suo, quattro “bombe” per lui finora)) e Mestre va sul 59-44.

La Pielle cerca D’Ercole ma la manovra è più lenta, sia in attacco che in difesa. La fatica fa segnare il passo ai biancoblù che ci provano da tre con Almansi ma non riescono a pungere come prima.

A 6’43” c’è fiato lungo nei labronici: 63-44 per Mestre, si fa dura per i ragazzi di Cardani. Le assenze di Loschi e Piazza si sentono, eccome. Campori è un moto perpetuo, un pendolino inarrestabile, ma l’assenza dei due pezzi da novanta pesa eccome.

71-52 a 3’, il destino appare segnato per la Pielle che ha tenuto botta per due tempi e per una parte del terzo quarto, finché ha raggiunto quota 40 punti, poi ha ceduto. Mestre trascinata da Conti non lascia spazi e colpisce senza pietà.

Encomiabile comunque il tifo dei livornesi arrivati fin quassù per sostenere la squadra: mai domi fino alla fine, meritano davvero un grandissimo applauso, al pari comunque dei ragazzi di Cardani che per buona metà dell’incontro hanno tenuto testa alla Gemini mostrando anche un buon basket. Peccato per l’energia svanita cammin facendo in una gara 2 che ha avuto in Conti il mattatore assoluto.

Ora tutto è affidato a gara 3, sabato, a Livorno.