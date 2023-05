Libertas-Desio, gara 2 dei playoff si giocherà a Piombino mercoledì sera per la squalifica del PalaMacchia

Livorno, 15 maggio 2023 – Niente PalaMacchia per la Libertas in gara2 contro Desio nei playoff di basket di Serie B: si giocherà mercoledì 17 al PalaTenda di Piombino (forse alle ore 21, ma l’orario è da confermare).

Lo ha comunicato la stessa Libertas, in seguito alla squalifica del campo di via Allende dopo i fatti accaduti al termine di gara 1 domenica sera.

Questa la nota della società: “LLibertas Livorno 1947 manifesta il proprio sgomento e stigmatizza con forza il comportamento di quegli pseudo tifosi a cui vanno ascritte le responsabilità di quanto accaduto. Si tratta di una sparuta minoranza che ha messo in essere comportamenti che nulla hanno in comune con lo stile e l’etica Libertas che da sempre fonda la propria attività su concetti quali il rispetto di avversari, classe arbitrale e della propria tifoseria che proprio in quei valori si riconosce da sempre. La Libertas sconterà il primo dei tre turni di squalifica in gara-2 di semifinale playoff con Desio che si giocherà al PalaTenda di Piombino mercoledì 17 maggio probabilmente alle 21. Saranno regolarmente validi biglietti e miniabbonamenti acquistati per questa partita e per tutta la serie playoff".