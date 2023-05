Libertas-Vigevano, febbre amaranto per la finale playoff: la corsa ai biglietti

Livorno, 26 maggio 2023 – Superato l'ostacolo Desio (clicca qui e rivedi gara 5), ad attendere la Libertas Livorno 1947 è adesso una nuova sfida: quella contro Elachem Vigevano, le cui prime due gare sono previste per domenica 28 e martedì 30 maggio, rispettivamente al PalaTenda di Piombino alle 19:30 e, finalmente, al nostro PalaMacchia alle ore 20:45.

Libertas Livorno-Vigevano

Vendita biglietti

Venerdì 26 h. 18- 20 SEGRETERIA DI VIA BORRA (dalle 17 alle 18 prelazione abbonati).

Sabato 27 h. 17:30-19:30 PASTICCERIA GONNELLI P.ZZA ATTIAS.

Domenica 28 h. 10:30-12:30 PALAMACCHIA.

Lunedì 29 h. 9:30-12:30 SEGRETERIA DI VIA BORRA.

Lunedì' 29 h. 17:30-19:30 PALAMACCHIA.

Martedì 30 dalle h. 18 PALAMACCHIA

Prezzi dei biglietti

GARA 1 Intero €15 Ridotto under 12 €5

GARA 2 Curva: Intero €12 e ridotto under 12 €5 Tribuna Mare: Intero €25 e ridotto under 12 €10 Tribuna Terra: Intero €20 e ridotto under 12 €10