Livorno-Arezzo 0-4, sprofondo amaranto

Livorno, 12 marzo 2023 – Sprofonda il Livorno che subisce un pesantissimo 0-4 casalingo contro l’Arezzo. All’Armando Picchi gli amaranto restano in gioco per il primo quarto d’ora salvo poi, dopo il primo gol subito, andare completamente in balia degli avversari sia dal punto di vista tattico che mentale. Perché è vero, nei derby bisogna mettere il 200% della grinta, ma con giudizio e le due espulsioni subite dall’US Livorno dimostrano che qualcosa non va.

Tornando alla cronaca la squadra di Esposito si presenta con il solito 3-4-1-2 che vede tra i pali Fabrizio Bagheria, la difesa a tre composta da Andrea Fancelli, Maikol Benassi ed Elia Giampà. Sugli esterni, torna titolare Mattia Lucarelli sulla corsia mancina e dalla parte opposta Filippo Lorenzoni. In cabina di regia, invece, ci sono capitan Andrea Luci e Gian Marco Neri. Sulla trequarti Michele Bruzzo mentre la coppia d’attacco è formata da Faissal El Bakthaoui e Simone Lo Faso. Si scalda subito il tantissimo pubblico presente sugli spalti. La prima azione è dell’Arezzo dopo venti secondi con Cantisani che non arriva su un traversone dalla destra.

Amaranto che rispondono al terzo minuto con una bella azione personale di Simone Lo Faso che colpisce il palo a portiere battuto. Al 24esimo arriva il vantaggio dell’Arezzo con Gucci che, lasciato tutto solo su corner, non può far altro che appoggiare di testa alle spalle di un incolpevole Bagheria. Neanche il tempo di battere da centrocampo che gli amaranto restano in dieci a causa di una colossale ingenuità di Benassi che, già ammonito, entra in scivolata e nettamente in ritardo su Pattarello.

Arezzo che ovviamente prende forza e rischia il raddoppio con Zona che da oltre trenta metri lascia partire un bel destro che si stampa all’incrocio dei pali. Livorno che però non si dà per vinto e prova a reagire con un mancino incrociato di Lucarelli, ancora una volta smanacciato in angolo da Trombini. La debacle degli amaranto continua. Al 45esimo arriva il raddoppio dell’Arezzo con un tap-in di Castiglia dopo un’azione personale di Settembrini che lascia sul posto Fancelli. Anche in questo caso, neanche il tempo di battere che l’US Livorno rimane in nove con l’espulsione di Lucarelli.

Secondo tempo che vede l’Arezzo in avanti alla ricerca del 3-0. Al 53esimo Castiglia colpisce una traversa da dentro l’area di rigore. US Livorno che, nonostante provino quanto meno ad avere un atteggiamento grintoso nei confronti dell’avversario, non riescono a contenere le azioni degli ospiti che, sfruttando la superiorità numerica, trovano lo 0-3. Al 63esimo Cantisani trova il colpo rasoterra dove Bagheria, forse con qualche colpa, può soltanto guardare. Il tempo scorre e la partita, compromessa, si avvia alla conclusione. Amaranto in nove uomini che faticano ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria, Arezzo invece che insiste alla ricerca di un risultato quanto più rotondo possibile. Il poker arriva al minuto 81 con la doppietta di Cantisani che appoggia tutto solo in rete un traversone dalla corsia mancina.

Come al solito, a salvarsi, sono i tifosi amaranto che nonostante la pessima figura della squadra di Esposito hanno cantato per tutti e novanta i minuti di gioco e sicuramente non si meritano figuracce del genere.



IL TABELLINO

US Livorno (3-4-1-2): Bagheria; Giampà, Benassi, Fancelli; Lorenzoni, Luci (91' Belli), G. Neri (79' Pecchia), Lucarelli; Bruzzo (46' Giuliani); Lo Faso (55' Russo), El Bakhtaoui (79' Longo). A disposizione: Fogli, Frati, Greselin, Camara. All. Esposito

Arezzo (4-3-3): Trombini; Lazzarini (74' Pretato), Polvani, Risaliti, Zona; Settembrini (77' Arduini), Damiani (64' Bianchi), Castiglia (64' Foglia); Pattarello (59' Convitto), Gucci, Cantisani. A disposizione: Viti, Gaddini, Bramante, Pericolini. All. Indiani

Arbitro: Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno

Reti: 25' Gucci, 44' Castiglia, 63', 84' Cartisani

Note: angoli 1-2, espulsi Benassi (28') e Lucarelli (46' pt), ammoniti Lazzarini, Cantisani, spettatori 4.551